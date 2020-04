【中美角力】特朗普：正在調查新冠病毒是否源自武漢實驗室

在宣布要暫停世界衛生組織(WHO)贊助款後,美國總統特朗普(Donald Trump)周三又投下震撼彈,直指美國政府正在試圖確定新冠病毒是否源於中國武漢的實驗室。

中國科學院武漢病毒學研究所早在2月就駁斥了有關新冠病毒來源於該所的謠言。

綜合外電報道,特朗普周三在白宮新聞發布會上,被霍士新聞(Fox News) 問到有關武漢實驗室洩漏病毒的報導時,他說他了解此事。「我們正在對這種可怕的情況進行徹底的檢查。」

More and more we are hearing the story...we are doing a very thorough examination of this horrible situation.