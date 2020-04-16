【中美角力】特朗普：調查武漢實驗室有否洩病毒　中國外交部回應（第二版）

在宣布要暫停世界衛生組織(WHO)贊助款後，美國總統特朗普(Donald Trump)周三又投下震撼彈，直指美國政府正在試圖確定新冠病毒是否源於中國武漢的實驗室。

（新增中國外交部回應）

在北京，中國發言人趙立堅指，這種病毒的源頭及傳播途徑，中方立場明確，始終認為是一個科學問題，應交由科學家及醫學專家去研究，世衛組織負責人已多次表示，沒有任何證據表明新型冠狀病毒在實驗室產生，很多知名科學專家亦認為，所謂實驗室洩露等說法，毫無科學根據。

中國科學院武漢病毒學研究所早在2月就駁斥了有關新冠病毒來源於該所的謠言。

綜合外電報道，特朗普周三在白宮新聞發布會上，被霍士新聞（Fox News）記者John Roberts 問到有關武漢實驗室洩漏病毒的報導時，他說他了解此事。「我們正在對這種可怕的情況進行徹底的檢查。」

More and more we are hearing the story...we are doing a very thorough examination of this horrible situation.

在被問及與中國國家主席習近平通話時是否提到此事時，特朗普表示不想說相關情況，現在還不是時候。

霍士新聞：「零號帶原者」是武漢實驗室的工作人員

霍士新聞周三獨家報道，對中國政府初期行動知情、且看過相關文件的多名人士透露，新冠病毒很可能源自武漢一家實驗室，但並非用作生化武器，而是中國當局希望藉此證明，其識別和對抗病毒的能力跟美國相同，甚至更加強大。

報道引述消息指出，新冠病毒一開始是從蝙蝠傳染至人類，而「零號帶原者」（patient zero）是武漢實驗室的工作人員，病毒隨後便在武漢一家野生動物市場擴散開來。

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華盛頓郵報曾於14日曾報道，美國大使辦公室2018年1月就警告，中國科學院武漢病毒研究所的安全性堪慮，有科學家正在對蝙蝠身上的冠狀病毒進行高風險的研究。

不過，美國參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)當日回應表示，美國情報顯示，新冠病毒或為自然產生，而非中國實驗室製造，但這兩種說法均不肯定。

責任編輯：伍樂

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