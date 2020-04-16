內地「多國渴望回歸中國」網文湧現 發文公司卻早已註銷

內地網絡日前流傳一篇題為《哈薩克斯坦為何渴望回歸中國》的文章，惹起外交風波，哈薩克為此召見中國大使抗議。事件引來熱議，網民更發現微信上有多篇「為何渴望回歸中國」文章，惟據傳媒報道，涉事公眾號背後公司去年已註銷，但近期仍有發文，官方都未能解釋原因。

《XX為何渴望回歸中國》為題的文章在網上湧現，涉及地方包括越南、印度曼尼普爾、緬甸果敢、俄羅斯邊境部族乃至非洲華人等，被稱社為「罐頭文」。

網文稱哈薩克想回歸中國 哈薩克召見中國大使抗議

澎湃新聞報道，公眾號「最新汽車的資訊」發布了近30篇類《某某國為何渴望回歸中國》《某國為何從中國獨立出去》為題的文章。

例如2月5日，該公眾號一篇《印度曼尼普爾為何渴望回歸中國》的文章稱，有歷史記載，印度曼尼普爾的淵源從西漢時期就開始了，「雖然他們身在'曹營'，但是一直渴望回到祖國」。該公眾號3月28日又發布《最希望回歸中國的國家有哪些？》列舉出包括吉爾吉斯、塔吉克、哈薩克、蒙古國等。

微信：刪除227篇違規文章 封號153個

報道指出，該公眾號註冊公司為陝西省西安市曲江新區蠟筆網絡工作室，於去年1月7日註冊公眾賬號。惟據西安市曲江新區網信辦一名工作人員透露，該公司去年7月29日註銷，目前該微信公眾賬號的文章已被屏蔽。為何至今仍能發布多篇文章？工作人員稱，「問題太過專業，需進一步了解」。

微信方面昨晚回應，此類文章涉及誇大誤導，目前已刪除「渴望回歸中國」類違規文章227篇，對153個公眾帳號封號處理。

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此前，因類似問題，微信刪除約100篇「疫情之下的某某國：店鋪關門歇業，華商太難了！」的雷同文章，封禁3個主體下的50個違規公眾帳號。

責任編輯：伍樂

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