【中國經濟】金融委稱加大逆周期調節是關鍵 IMF指中國仍有貨幣政策空間

國務院金融穩定發展委員會昨召開會議稱，要加大逆周期調節力度。國際貨幣基金組織（IMF）亞太局局長李昌鏞今也表示，若情勢惡化，中國有更大財政和貨幣政策空間抗擊疫情的經濟影響。在市場期待官方有更多貨幣寬鬆政策下，內地股市一度倒升，但中午收市前再度下跌。

國務院副總理、金融委主任劉鶴昨主持會議，會議稱目前外部風險大於內部風險，宏觀風險大於微觀風險，在這樣的形勢下，關鍵在於加大逆周期調節力度，扎紮實實做好自己的事，從總量和結構同時入手，在供給和需求兩端發力，把支持實體經濟尤其是中小微企業發展的各項政策措施落到實處。

會議又研究了加強資本市場投資者保護問題，強調資本市場發展必須堅持市場化、法治化原則，依法誠信經營是最基本的市場紀律。

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而針對部分中概股被揭「造假數」，會議批評一些上市企業無視法律和規則，涉及財務造假等侵害投資者利益的惡劣行為，監管部門要依法加強投資者保護，提高上市公司質量，確保真實、準確、完整、及時的信息披露，壓實中介機構責任，對造假、欺詐等行為從重處理。

另一方面，IMF亞太局局長李昌鏞今也表示，若情勢惡化，中國有更大的財政和貨幣政策空間來抗擊疫情的經濟影響，「是否有必要使用這些工具，實際上將取決於疫情控制的進展。」

在市場期待官方有更多貨幣寬鬆政策下，內地股市一度倒升，但中午收市前再度下跌，觀望明日公布的GDP數據。滬指中午收市跌0.17%，報2806.46點；深成指下跌0.25%，報10391.12點；創業板指上漲0.52%，報1987.74點。

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責任編輯：游昊雲

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