【新冠肺炎】武漢解封一周逾187萬人次離開 入城更多

內地新冠肺炎疫情緩和，最先爆發疫情的湖北武漢，至昨日解封一周，超過378萬人次進出武漢，當中逾187萬人次離開，入城比出城的再多近3萬人次，呈淨流入。

武漢市委常委、常務副市長胡亞波昨接受央視節目採訪時提到，武漢解封一周以來，約66.1萬人次旅客，通過航空，鐵路等方式進出武漢，其中離開武漢是33.6萬人次，到達武漢是32.5萬人次是往年1/6。

至於通過公路自駕等方式出行的量增長比較快，約312萬人次，出去是154萬人次，進入武漢是158萬人次。

換言之，武漢解封一周以來，有187.6萬人次離開，190.5萬人次進入，入城人次比離開人次多2.9萬。

副市長：五一武漢歡迎大家

武漢解封後，外界關注當地無症狀感染者會否造成新一輪疫情爆發。胡亞波表示，解封一周以來，武漢做了22.6萬次核酸檢測，其中130人無症狀感染者，比例大概是萬分之五點七。另外，武漢一些復工復產的企業自發組織員工做核酸檢測，達14.3萬人次，共發現113例無症狀感染者，比例不到萬分之八。

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他稱，針對每例無症狀感染者，武漢都將當成是確診病例一樣進行流行病學調查，對他們的密切接觸者核酸檢測，目前還沒有一例呈陽性。而武漢現有40多個核酸檢測點，211個採樣點，能每天核酸檢測4萬人次，可實現重點人群的應檢盡檢，甚至包括復工復產，周圍健康需要及離漢打工人員核酸檢測的需要。

有網民問到，五一假期將至，可以去武漢玩嗎？胡亞波表示，五一進武漢應該沒有任何障礙，那時會是武漢一年中最美的季節，「武漢歡迎大家」。

需要注意的是，內地多處對離漢人士都有不同檢疫措施，民眾赴武漢前要多加留意。

責任編輯：伍樂

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