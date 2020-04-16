【新冠肺炎】駐意大使：指責中方隱瞞疫情是包藏禍心

中國駐意大使李軍華接受意大利傳媒訪問時被問到，中國的實驗室和醫生早在去年12月底，就對新冠病毒發出警告，但當局直到今年1月23日才對武漢封城，為何政府會首先選擇向民眾隱瞞病毒訊息。他稱，所謂「中方隱瞞疫情」的指摘可以說是另有所圖、包藏禍心。

稱面對一個新型病毒 了解和應對有過程

【新冠肺炎】外電：中國官員1月中評估或面臨疫情大流行 延遲6天才示警

李軍華接受意大利《共和國報》專訪時表示，中國及時發布疫情訊息，應對時間線十分清楚，去年12月27日，武漢一位醫生上報3宗可疑病例， 29日當地疾控中心和醫院開展了流行病學調查，31日國家衛健委專家組抵漢現場調查。

今年1月3日，中方正式向世衞組織以及包括美國在內的世界各國通報訊息， 8日初步確定疫情病原，11日中方將5條新冠病毒全基因組序列上傳網站同全球共享數據。中國公開、透明、負責任的態度，得到國際社會充分肯定和積極評論。

他指出，面對任何一個新型病毒，人們的了解和應對肯定有一個過程。必須經過審慎、嚴肅的科學調查，才能制定科學、有效的防控舉措。在尚不確定病毒的傳染性、致病性等情況下，任何一個政府都無法輕易決定封鎖一個千萬人口的超大城市。中國抗疫的成果表明政府做的是及時的、正確的、有效的。

【中美角力】特朗普：正在調查新冠病毒是否源自武漢實驗室

【中美角力】美卿防長齊施壓 籲中國完全透明分享疫情信息

【中美關係】美方指中國隱瞞疫情 華春瑩一口氣10分鐘這樣回應

病毒成為中美論戰的焦點，被問到中國外交部和國家媒體認為是美國軍人將病毒帶到武漢，一些媒體甚至宣傳病毒最早在意大利出現的理論，中國是否試圖通過散布假消息來推卸責任。李軍華表示，完全不能接受這種別有用心的說法。疫情發生後，中國為遏制病毒傳播，迅速採取了封城等堅決果斷措施， 也付​​出了巨大代價，這正是中國負責任的擔當，為全世界抗疫鬥爭贏得寶貴時間，作出重要貢獻，何來推卸責任一說？

稱病毒源自哪裏尚無定論 須由專家研究

他強調，首先向世衞組織報告新冠肺炎疫情的是中國，但病毒源自哪裏尚無定論。流行性疾病可能在世界上任何一個國家、一個城市爆發，但源頭何在，是一個嚴肅的科學問題，必須由專家們去研究。這是中方始終堅持的態度，任何其他關於中國的說法都是「fake news」。

李軍華還稱，一些國家的少數政客竭力詆毀中方的抗疫努力和貢獻，欲借新冠病毒對中國進行抹黑，對此堅決反對。面對疫情，各國應當同舟共濟、共克時艱，搞污衊歪曲、甩鍋推責，既無助本國防控疫情，更損害國際抗疫合作。

【新冠肺炎】意大利華人抗疫有成 由被排斥翻身成為典範

【中美角力】美報告疑中國在新疆核試 中美關係恐火澆油

【新冠肺炎】武漢解封一周逾187萬人次離開 入城更多

責任編輯：費風

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC