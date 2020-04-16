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【蝗蟲災害】上海發現蝗蟲藏身貨物 中國6月恐進入蝗災高風險期

社會熱點 14:46 2020/04/16

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新冠肺炎疫情尚未結束，第二波非洲蝗災再來襲。此次非洲蝗蟲數量約為第一波的20倍，目前受災地區主要為東非5國，致使非洲2000萬人陷入困境。中國農業科學院植物保護研究所研究員張澤華表示，6月中國或進入非洲蝗災高風險期，目前上海海關已經發現有藏在貨物中的蝗蟲，「說明蝗蟲已經開始敲我們的大門了」。

張澤華介紹，並不能簡單地判斷第二波蝗蟲是上一波擴大還是新一波出土。目前的蝗蟲群體中，世代重疊比較嚴重。在今年3月份，已經發現蝗群中有成蟲。現在新一代出生，兩次疊加，數量也變得非常大。

1隻雌蝗蟲的生命中可產下200-300粒卵，如果全部成活，就意味着每一代會增加100倍以上。受到蝗蟲卵的孵化率、成活率影響，根據各區域的不同，兩代蝗蟲之間暴增20倍是有可能的。

中國6月進入蝗災高風險期 上海已發現蝗蟲藏身貨物

【蝗蟲災害】沙漠蝗蟲入侵機會低　秋行軍蟲才真正威脅中國

張澤華表示，第二波蝗災已爆發，但目前仍未到最危險的時候。總體來說，當前主要發生在東非5國，真正的危險是牠蔓延開來以後。根據蝗蟲遷飛的趨勢預測，到了5月份，第一代都孵化後，可能會蔓延到許多地方，一旦造成糧食短缺，就可能引發一系列連鎖反應。

他指出，6月是沙漠蝗的遷飛高發期，可能繼續遷飛蔓延至印巴等地。對於中國，蝗災雖然還遠在非洲，但仍不可不防。蝗群遷徙的路線主要有兩條，一條是北線，從印度河流域隨着西風而來，撞上青藏高原後，沿青藏高原邊緣往南到緬甸等地，隨後視季風情況可能進入雲南、廣西甚至廣東等地。

【蝗蟲災害】沙漠蝗蟲進中國方法大揭秘 中方人員到巴基斯坦考察災情

沙漠蝗或經由藏滇疆邊境入侵中國 林業局發緊急通知

另一條是南線，在印度洋發源的東亞季風，在紅海南段、非洲之角與西風帶的氣流匯合，最終直達雲南。蝗蟲亦有可能隨氣流而到達雲南，其中南線的風險要比北線更高。他認為，這樣的局面可能在6月份出現，而且此次風險更高。

此外，他稱蝗蟲也可通過貨運等方式入境，「那麼小一個蟲子，藏在集裝箱裏，很難發現。目前上海海關已經發現有藏在貨物中的蝗蟲，說明蝗蟲已經開始敲我們的大門了。」若蝗蟲叩關，中國現有技術是可應對的，但最麻煩的是它不只是過境，而是落地生根住下不走，那就可能需要長期治理。

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責任編輯：游昊雲

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