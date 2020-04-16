【新冠肺炎】澳洲沃加沃加解除與昆明友城關係 市議員稱中國隱瞞疫情

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新冠肺炎疫情蔓延全球，外界有輿論質疑中國隱瞞疫情，部分地方更出現排華情緒。澳洲新南威爾斯州最大的內陸城市沃加沃加（Wagga Wagga）的市議會，近日投票以些微多數票通過，決定與雲南昆明解除32年的友城關係。
中國駐悉尼總領館對有關決定表示遺憾，對個別市議員污衊抹黑言論表示堅決反對。
澳洲廣播公司（ABC）報道，沃加沃加市議會周二（12日）以4票對3票的微弱優勢，通過斷絕與昆明友好城市關係的動議。推動這一進程的市議員保羅·芬內爾（Paul Funnell）指摘中共「以謊言、托詞和掩飾為樂」「用新冠病毒給世界帶來了死亡和毀滅」，沃加沃加市政府不應該與共產主義政權有任何關係。
被指加強針對華人種族主義 市長冀兩周內撤回議案
對於瓦加瓦加市議會的決定，居住於當地的新南威爾斯州州議會議員方韋斯（Wes Fang）批評，這是低劣的政治作為，認為此舉加強了針對澳洲華人的種族主義觀念，強調要將昆明人民與中國政府分開看待，又稱「把發生在武漢的事歸咎於我們的姐妹城市，就相當於要把過去兩次世界大戰的事件都要歸咎於我們跟德國的另一個姐妹城市諾德林根（Nordlingen）一樣」。
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不過，芬內爾市議員否認此舉為種族主義行為。「這和中國人沒有關係，也不要是針對任何地方。」
沃加沃加市市長格雷格·康基（Greg Conkey）因病錯過當晚的會議，他對市議會這一決定感到「震驚」。他稱，沃加沃加市與中國的貿易額達數千萬澳元，期待兩周內會提出撤銷動議。
中國駐悉尼總領館促糾正錯誤
中國駐悉尼總領館發言人昨稱，新冠肺炎疫情發生以來，中國始終本著公開、透明、高度負責的態度，及時向國內外通報疫情信息，積極開展國際衛生合作。批評瓦加瓦加市個別議員妄稱中國「隱瞞、延誤」疫情，純屬顛倒黑白，完全是別有用心。
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該發言人敦促瓦加瓦加市議會重視中方立場和關切，盡快糾正錯誤，妥善處理有關問題，並切實約束個別市議員言行，以免給雙方合作大局帶來進一步負面影響。
責任編輯：伍樂