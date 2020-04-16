【新冠肺炎】澳洲沃加沃加解除與昆明友城關係 市議員稱中國隱瞞疫情 中方回應

新冠肺炎疫情蔓延全球，外界有輿論質疑中國隱瞞疫情，部分地方更出現排華情緒。澳洲新南威爾斯州最大的內陸城市沃加沃加（Wagga Wagga）的市議會，近日投票以些微多數票通過，決定與雲南昆明解除32年的友城關係。

中國駐悉尼總領館對有關決定表示遺憾，對個別市議員污衊抹黑言論表示堅決反對。

澳洲廣播公司（ABC）報道，沃加沃加市議會周二（12日）以4票對3票的微弱優勢，通過斷絕與昆明友好城市關係的動議。推動這一進程的市議員保羅·芬內爾（Paul Funnell）指摘中共「以謊言、托詞和掩飾為樂」「用新冠病毒給世界帶來了死亡和毀滅」，沃加沃加市政府不應該與共產主義政權有任何關係。

被指加強針對華人種族主義 市長冀兩周內撤回議案

對於瓦加瓦加市議會的決定，居住於當地的新南威爾斯州州議會議員方韋斯（Wes Fang）批評，這是低劣的政治作為，認為此舉加強了針對澳洲華人的種族主義觀念，強調要將昆明人民與中國政府分開看待，又稱「把發生在武漢的事歸咎於我們的姐妹城市，就相當於要把過去兩次世​​界大戰的事件都要歸咎於我們跟德國的另一個姐妹城市諾德林根（Nordlingen）一樣」。

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不過，芬內爾市議員否認此舉為種族主義行為。「這和中國人沒有關係，也不要是針對任何地方。」

▲ 沃加沃加是澳洲新南威爾斯州最大的內陸城市。

沃加沃加市市長格雷格·康基（Greg Conkey）因病錯過當晚的會議，他對市議會這一決定感到「震驚」。他稱，沃加沃加市與中國的貿易額達數千萬澳元，期待兩周內會提出撤銷動議。

中國駐悉尼總領館促糾正錯誤

中國駐悉尼總領館發言人昨稱，新冠肺炎疫情發生以來，中國始終本著公開、透明、高度負責的態度，及時向國內外通報疫情信息，積極開展國際衛生合作。批評瓦加瓦加市個別議員妄稱中國「隱瞞、延誤」疫情，純屬顛倒黑白，完全是別有用心。

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該發言人敦促瓦加瓦加市議會重視中方立場和關切，盡快糾正錯誤，妥善處理有關問題，並切實約束個別市議員言行，以免給雙方合作大局帶來進一步負面影響。

責任編輯：伍樂

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