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【新冠肺炎】廣州：外國人若不配合隔離或將驅逐出境

社會熱點 14:01 2020/04/16

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新冠肺炎疫情全球蔓延，廣州有非裔群體爆疫情，引發民眾擔憂，甚至出現歧視事件。廣州警方表示，在依法處置涉疫情涉外違法犯罪案件方面，確保對所有人員一視同仁、平等以待。而對不配合隔離的外國人，情節嚴重的可驅逐出境。

指確保對所有人員一視同仁

內地昨日新增46宗新型冠狀病毒確診個案，包括12宗本地感染個案，其中廣東有5宗，4宗來自廣州，全部屬境外輸入關聯確診病例。

據《羊城晚報》，廣州公安局二級巡視員蔡巍今在記者會上表示，為防範境外疫情輸入，廣州公安首先加強了出入境管理工作，同時正在協助社區衛生防疫部門，對入境人員開展上門走訪，開展核酸檢測工作。

他介紹，近期廣州市公安局出台多項涉外工作指引，加強對外籍人士涉疫情違法犯罪案件的處置力度，嚴格依照有關法律和疫情防控相關規定，對虛報訊息、隱瞞病情、逃避隔離觀察等拒絕執行疫情防控措施的違法犯罪行為，依法追究其法律責任。

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對拒不配合衞生防疫部門開展新冠肺炎調查、拒不提供健康訊息、拒不透露行蹤的外國人，首先對其進行法制宣傳教育，責令其遵守中國法律，配合新冠肺炎調查，告知其根據《中華人民共和國傳染病防治法》《中華人民共和國治安管理處罰法》等予以行政拘留和罰款的處罰；仍不配合的，公安機關將依法傳喚或者強制帶離，進入行政案件辦理程序。

對業主拒不申報外國人住宿登記的，予以處罰。對需採取居家或集中隔離醫學觀察、隔離治療措施，當事人拒不執行的，公安機關將依法協助衞健部門強制執行；情節嚴重的，視情依法採取宣布作廢、註銷簽證、限期出境、遣送出境等處理措施。

加強防疫宣傳 緊急組建多語種翻譯隊伍

在穗外國人的健康管理服務方面，蔡巍介紹， 已製作包括英語、法語、阿拉伯語等多語種防疫宣傳資料，加強疫情防控宣傳。

同時，該局緊急組建了一支100人的多語種的翻譯隊伍，支持一線民警的執法與管理工作。同時，110接警大廳設有英語接處警專席，負責接聽外國人報警和求助電話。如果是其他外語的報警電話，則會通過三方通話，轉接廣州市多語種服務平台「960169」提供在線的翻譯服務。

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責任編輯：費風

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