▲ 【蘋果Apple】新iPhone SE能否在中國好賣？答案藏在3個細節。

蘋果Apple終於在官網推出新一代iPhone SE，作為全球最大手機市場，新iPhone SE能否在中國賣得好？照理，iPhone SE內地行貨只售3299元（人民幣，下同）起，規格亦不低；但有IT評論人卻指，內地消費者是否追捧這款新iPhone，似乎還是不能太樂觀，關鍵藏在3個細節。

一如眾多業內人士佸計，新款、也就是第二代iPhone SE是「舊瓶裝新酒」，那又如何？皆因它提供64GB、128GB、256GB三種機型，最便宜只賣3299元，價錢不比許多品牌的中價機貴很多。

內地行貨只售3299元起

更重要是，蘋果iPhone有的招牌功能和優點，卻全都包括在iPhone SE之內；例如前置Home指紋識別按鍵、1200萬像素單攝像頭，甚至連IP67級別的防塵防水、單SIM卡的設計都與iPhone 8一模一樣，且還是玻璃配鋁金屬的設計。

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從性能方面看，新款iPhone SE搭載了與iPhone 11系列手機的同款芯片——A13仿生芯片，這是蘋果迄今最快的芯片，大大提升了iPhone SE在運算、圖形、AI機器學習等方面的性能。

這樣的手機只賣3299元，看似好抵買，但有內地評論者卻認為，中國內地消費者對此不一定受落的，箇中主要有3個因素：

其一：新款iPhone SE延續了iPhone 8的外觀設計，也就是和iPhone 8一樣，只有4.7英吋屏幕。中國市場消費者在這幾年廠商的「教育」下，普遍喜歡大屏、全面屏的手機，4.7英吋的「小屏」，稍欠吸引力。 其二：新款iPhone SE沒有雙卡，但這對中國內地用戶來說，卻仿如必須品。 其三：內地5G商用已掀大幕，今年消費者對於4G手機的猶豫情緒非常明顯，因此是否願意此時投資賣蘋果4G手機，是一個疑問。

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分析指，撇除5G因素，蘋果只要為iPhone SE推一個Plus版，把大屏和雙卡功能包括在內，便解一定程度上解決上述問題；但蘋果沒有多行這一步，削弱了自身吸引力。

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市場研究機構BCI通訊研究副總經理孫琦則表示，新iPhone SE低調上架屬意料之中，功能無短板，價格有驚喜。在他看來，多年來在中國市場，蘋果用老款手機覆蓋4000元以下的價格段市場，這種做法開始有效，後期效果逐年減弱，原因是消費者更多的是對新品感興趣。

海量用戶目前還在用著蘋果iPhone 6、iPhone 7系列，誰能撬動他們換機誰就獲得巨大增量。而新iPhone SE是否能做到目前尚難判斷。

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責任編輯：鄧國強