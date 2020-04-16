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【中國經濟】觀望首季GDP明公布 滬指縮量收升0.3%

經濟脈搏 15:27 2020/04/16

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中國一季度國內生產總值(GDP)明日（17日）公布前，內地股市低開高走，滬指縮量收升0.3%。創指升逾1.5%站上2000點關口。

創指升逾1.5%站上2000關

滬指今日低開，醫藥、券商板塊先後異動拉升，數字貨幣概念強勢，午後指數走強，截至收市，滬指報2819.94點，升0.31%；深成指報10470.79點，升0.51%；創業板指數報2008.39點，升1.56%。

兩市成交合計5950億元（人民幣，下同），較上一交易日明顯縮量，其中滬市成交2224億元，深成指成交3726億元。

盤面上，受人行數字貨幣內測、數字貨幣首個應用場景落地等消息刺激，數字貨幣概念板塊漲超6%，個股掀漲停潮。此外，醫藥、計算機、電力、傳媒、半導體等板塊上漲，農業、景點旅遊、酒店餐飲、汽車下跌。

【肺炎疫情】IMF世界經濟展望 料中國今年經濟增長1.2%

【中國經濟】金融委稱加大逆周期調節是關鍵 IMF指中國仍有貨幣政策空間

分析認為，滬深兩市今日受外圍影響低開，隨後呈震盪攀升態勢，量能匱乏，後市難以持續性大幅上漲，但綜合來看指數目前處於短期底部區域。

路透調查料中國首季GDP按年下降6.5%

國家統計局周五將公布中國一季度GDP等重磅數據。路透綜合57家機構預測中值結果顯示，受新冠肺炎疫情帶來的持續衝擊，中國一季度GDP預計按年下降6.5%，為1992年開始公佈季度GDP數據以來首次出現負值。

路透對逾30多家機構預測中值結果則顯示，3月復工復產逐步推進、但速度仍慢，而且疫情防控對生產生活的各種限制尚未完全取消，3月工業和社會消費品零售總額亦延續負增長，前三個月投資增速亦持續為負。

【新冠肺炎】李克強：中國經濟正加快恢復  將加大財政貨幣政策

【中國經濟】3月外貿回暖  惟海外疫情蔓延 更大衝擊或二季度顯現

責任編輯：蒯宇澄

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