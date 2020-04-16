內地首季關閉816個網站 網易、新浪報道疫情涉違規被約談

內地持續整頓互聯網，網信系統首季取消許可或備案、關閉816個違法網站，當中部分涉及傳播危害國家安全的信息。另有地方網信辦約談「網易網」「新浪網」等平台負責人，指涉及在新冠肺炎疫情報道中，存在違規從事互聯網新聞信息服務等問題。

據國家網信辦今日公布，全國網信系統查處網上各類違法違規信息和行為，首季累計約談網站1143家，警告網站848家，暫停更新網站117家；會同電信主管部門取消違法網站許可或備案、關閉違法網站816家，移送司法相關案件線索3520件；有關網站平台關閉各類違法違規賬號群組3.3萬個。

關閉涉傳播危害國家安全信息網站

當局表示，關停了「有投票網」「壹零壹零傳媒廣告」「名字網」等一批傳播危害國家安全信息的違法網站。又關閉「中新資訊網」等一批未經許可，違規從事互聯網新聞信息服務的網站。

另關閉一批淫穢色情網站、遊戲類賭博網站、網絡詐騙網站、侵權假冒網站、封建迷信網站及從事有償代寫網站。

此外，針對虎嗅App、網易網、新浪網、快樂網等網站平台，在涉新冠肺炎疫情報道中存在違規從事互聯網新聞信息服務等問題，北京、廣西等地網信辦約談網站平台相關負責人，責令立即停止違規行為，關停問題欄目，並嚴肅處理相關責任人。

【中美關係】美方指中國隱瞞疫情 華春瑩一口氣10分鐘這樣回應

【肺炎疫情】中國被指隱瞞疫情 世衛反駁：各國數據基於科學證據

【新冠肺炎】李文亮就職醫院逾230職工確診 1月初院方禁公開談病情

【武漢肺炎】李文亮披露武漢肺炎 卻被指造謠：官方恐失遏阻疫情黃金時機

針對知乎、豆瓣等網站平台對用戶發布禁止發布或傳輸的信息內容，未盡到審查義務等問題，北京網信辦對上述網站平台分別予以20萬元、25萬元人民幣罰款的行政處罰。

售賣不良視頻、無資質商品 淘寶等電商遭約談

對於京東、拼多多、淘寶、微店等電商平台存在售賣不良視頻、無資質商品等，北京、上海、浙江等地網信辦約談平台相關負責人，責令限期全面整改，並嚴肅處理相關責任人。針對鳳凰網、鳳凰新聞客戶端、學習與記錄網等網站平台持續傳播低俗庸俗信息，擾亂網絡信息傳播秩序等行為，北京、廣東等地網信辦約談其相關負責人，責令其立即停止違規行為，全面清理違法不良信息。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品