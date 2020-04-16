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【中美角力】特朗普可到武漢實驗室調查？ 美官員據報2年前已多次到訪警告不安全

社會熱點 15:37 2020/04/16

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新冠肺炎病毒來源引發各界揣測之際，美國總統特朗普（Donald Trump）投下震撼彈，稱美國政府正在試圖確定新冠病毒是否源於中國武漢的實驗室。事實上，美媒日前就報道，美駐北京人員兩年前就曾兩度示警華府，武漢病毒研究所存在管理及安全疑慮，其蝙蝠冠狀病毒研究更有引發類似SARS大流行疾病的風險。

早在2月，中國科學院武漢病毒學研究所就駁斥了有關新冠病毒來源的謠言。而中國外交部發言人趙立堅今日（16日）重申，毒源頭和傳播途徑是一個科學問題，應該交由科學家和醫學專家去研究；世衛組織負責人已經多次表示，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生的。

武漢病毒研究所建於1956年，2015年成為中國首個獲國際生物研究安全最高級別認證 (BSL-4) 的實驗室。《華盛頓郵報（Washington Post）》專欄作家羅金（Josh Rogin）14日撰文指出，美國駐華使館自新冠肺炎全球爆發前的兩年，即2018年1月開始，已多次罕見派科學外交人員前往中國科學院武漢病毒研究所；研究所曾針對美方當年3月27日最後一次造訪發出英文新聞稿，但上周已經刪除。

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羅金表示，美方人員在武漢病毒研究所發現諸多令人憂心問題，美國官員之後傳回華府的兩份外交電報中，警告研究所存在安全和管理問題，建議美國政府多加關注與協助。

其中一份於2018年1月19日發出的外交電報指出，武漢病毒研究所科學人員曾提及，他們嚴重缺乏受過適當訓練的技術及調查人員。雖然武漢病毒研究所人員當時有得到德州大學和其他美國組織協助，但研究所仍要求美方提供額外支援，因為研究所對蝙蝠冠狀病毒的研究，很重要而且非常危險。

美官員曾警告，蝙蝠冠狀病毒研究雖重要，但也充滿危險性。

更重要的是，羅金引述電報表示，研究人員發現，不同類型的類SARS冠狀病毒，能與人體第2型血管收縮素轉化酶（ACE2）受體產生相互作用。電報強調這強烈意味著，來自蝙蝠體內的類SARS冠狀病毒能傳染給人類，造成類SARS疾病。

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羅金指出，武漢病毒研究所的研究目的，主要是避免下一個類SARS大流行疾病的發生，但2015年就曾有科學家質疑，研究計畫主任石正麗團隊是在冒不必要的風險。美國國務院不願針對羅金任何文章細節作出回應。

羅金表示，美方當時並沒有因為上述電報，而提供武漢病毒研究所額外協助。不過，隨着美國官員忙著探究新冠病毒是否源自武漢病毒研究所，以及這對美國防疫、美中關係會有什麼影響之際，電報再次在總統特朗普政府內部流傳開來。

責任編輯：伍樂

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