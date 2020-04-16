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【肺炎疫情】山西烤肉店免援鄂醫護單時疑故意刁難 店家稱防有人鑽空子

社會熱點 16:16 2020/04/16

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一則短視頻14日刷爆網絡，視頻內容顯示，山西太原春天烤肉店宣傳稱本市援鄂醫護人員就餐可免單、家屬可半價。結果穿著援鄂醫護服的顧客前去就餐後，前台人員先後要求檢查醫護人員的工作證、榮譽證、身份證與戶口本四份證件。有網民認為：「這純粹是蹭熱點，寒了醫護人員的心。」

對此，內媒「東方網·縱相新聞」記者致電烤肉店，該店工作人員表示，這是個誤會。當時他們三個人來吃飯，提供戶口本只是想要證明他們是一家人，他把後面的視頻剪切了，我們的原話是不全的，當時意思是方便的話就提供下證件，沒帶的話像一家人的合照也可以。

山西烤肉店免援鄂醫護單時疑故意刁難

記者注意到，視頻中該名援鄂醫護身著背後印有山西醫療隊的外套，在與店家的交涉過程中，有專人為其進行了視頻記錄，事後經過編輯，配上音效和文字後在其個人賬號上發布。

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之後，涉事援鄂醫護本人也回應了吃飯事件。他表示，疫情下，很多商家也都是嚴重受挫，請大家多多理解，不要再去抨擊商家，應同心協力共度難關，維護身邊每個小美好。

對於網民質疑該店要求援鄂醫護們提供的證件是否過於繁瑣，店家解釋道：「其實只要一張證件上，有名字、有照片並且能證明他是去過武漢的醫護，這就夠了。」該店員表示，之所以要求那位醫生提供了工作證、榮譽證及身份證，是因為該醫生的工作證上沒有加蓋公章而且榮譽證上只有名字，所以才要求提供身份證。

「當時我們也跟這位醫生說清楚了，如果要是沒有一家人的合照或者結婚照，也可以改天帶上照片再來，我們這個活動是2020年全年有效，不限次數的。」

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他補充道，昨天有同一家醫院的21個援鄂醫護人員一起來吃飯，店裡只要求這些醫護人員提供了一張證明。因為那是一張光谷科技中心方艙醫院的工作證，該證明上有名字、有照片，並且加蓋了兩個公章。

「提供這個優惠只是想服務那些去過武漢的英雄，之前還有人來店裡拿了張只有名字的工作證，後來要求他提供支付寶上的身份證明後，他說就不吃了。我們也是做生意，這樣做只是為了避免有些人鑽空子。」該店員向記者強調。

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責任編輯：游昊雲

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