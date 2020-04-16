【中國經濟】商務部：經濟全球化現回頭浪 但未有大規模外資撤離

新冠肺炎疫情衝擊經濟，商務部新聞發言人高峰表示，當前，經濟全球化出現回頭浪，但大的趨勢不會改變，並稱總體看，儘管新冠疫情對在華外資企業造成一定影響，但中國沒有、也不會出現大規模外資撤離情況。

指新冠疫情對在華外資企業造成一定影響

高峰今日在例行發布會上表示，全球化出現的問題需要通過合作和發展加以解決。全球產業鏈供應鏈格局是各經濟體要素成本、產業配套、基礎設施等綜合因素作用的結果，不是一朝一夕形成的，也不是哪個人、哪個國家能夠隨意改變的。

高峰強調， 外國投資者持續看好中國，在中國長期經營發展的信心和決心沒有改變。

玻璃大王曹德旺：警惕疫情後全球產業鏈去中國化

【去中國化】面對全球「去中國化」 重溫鄧小平的一番話

【新冠肺炎】美日敦促企業撤華 「去中國化」能成功嗎？

高峰還表示，從短期來看，疫情對世界經濟和全球產業鏈產生了重大衝擊。當前形勢下，全球應該加強合作，維護包括醫療物資在內的重點產業鏈的安全。在這方面，中國正在並仍將發揮穩定器的作用。他指，從中長期來看，中國經濟正在從高速增長向高質量發展轉變，中國經濟發展基本面的良好態勢不會改變。

指外企復工復產率提升 展對華投資意願

另外，據監測，目前在華外資企業復工復產率穩步提升。對全國8700餘家外資重點企業的調查顯示，截至4月14日，復產率超過70%的企業佔72.8%，較上周提高0.9個百分點。

調查又顯示，中國華南地區98%的日資企業已恢復生產，開工率達到100%的企業佔41.4%，開工率為80%至100%的企業佔42.3%。其他地區日企復工也取得積極進展。在華生產率先恢復，有力支持日企經營和穩定發展，已有很多日企表達了對中國市場的信心和進一步開展對華投資的意願。

【中國經濟】廣州Hermès店重開即日買爆 顯示消費V形反彈？

【中國經濟】內地「五一」連休5天十年來最長 以促消費振經濟

根據中國美國商會2020年《中國商務環境調查報告》，儘管目前美國在華企業面臨新冠肺炎疫情等一些問題，但從長期來看，中國仍會是大多數在華美資企業的重點市場。華南美國商會疫情影響報告顯示，75%的受訪企業表示，無論疫情影響如何，不會改變在華再投資計劃。高峰指出，事實表明，中國仍然是外商投資興業的熱土。

在消費方面，高峰稱，近期，隨著國內疫情防控形勢不斷好轉，居民外出日漸活躍，復工復產穩步提升，市場人氣逐步回升，市場銷售明顯增長。 4月上旬，重點監測零售企業日均銷售額比3月下旬增長3.1%，全國消費市場進一步回暖。

責任編輯：蒯宇澄

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC