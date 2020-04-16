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【中美角力】美報告質疑中方核試 趙立堅：子虛烏有 勸美自省

國情動向 17:12 2020/04/16

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美媒報道，美國國務院即將公布的新軍控報告顯示，中國可能秘密進行小規模核試，違禁止核試條約，但未有提出實質證據。在北京，外交部發言人趙立堅稱，有關指責完全是捕風捉影、子虛烏有、不值一駁，奉勸美方反躬自省，停止對其他國家說三道四。

趙立堅今日在例行記者會上稱，注意到有關的報告，指近年美國每年都炮製所謂的軍控遵約報告，擺出一副裁判和法官的姿態，對他國軍控和防擴散政策指手畫腳、說三道四，並將自己標榜為模範，這完全是顛倒黑白、倒打一耙。

指美沒資格以裁判自居 籲國際警惕美方危險動向

他強調，中方認真履行國際義務和承諾，為維護國際軍控與防擴散體系，維護國際和平安全作出重要貢獻，國際社會自有公論。反觀美國近年在軍控和防擴散領域奉行「美國優先」，一再毀約退群，嚴重破壞全球戰略平衡與穩定，受國際普遍譴責，沒資格以裁判和法官自居。

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隨後有記者追問時，趙立堅回應稱，中國始終恪守暫停核試驗的承諾；美方罔顧事實、捕風捉影，對中方進行無端指責是不負責任，甚至是別有用心的，表示中國絕不接受，並強烈反對美方的指責。

他提出，美方在核態勢審議報告中明確表示不會推動批准條約，甚至聲稱如確有必要將恢復地下核試驗，國際社會應該高度警惕美方這種危險動向，敦促美方改弦更張。

責任編輯：伍樂

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