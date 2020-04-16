【中國經濟】人行：將通過定向降準、再貸款等 引導信貸資金支持實體經濟

新冠肺炎疫情持續衝擊經濟，貨幣政策持續發力，向穩增長傾斜。中國人民銀行表示，將通過定向降準、再貸款等政策措施，繼續引導信貸資金支持實體經濟，特別是小微企業的發展。

人行今日在官網表示，今年首季是實體經濟受疫情影響的承壓期。人民靈活運用多種政策工具，金融逆周期調控力度大幅增強，金融體系對實體經濟的信貸支持力度明顯加大，首季各項貸款增加7.1萬億元，是季度最高水平。

季實體經濟是疫情承壓期

而在信貸供給總量增長明顯的同時，信貸結構優化，信貸支持的針對性和有效性在增強。

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其中，抗疫和受疫情影響大的行業得到有力貸款支持，包括衛生和社會工作行業、批發零售業，及交通運輸、倉儲和郵政業，貸款增速大升。

較多中長期貸款流向製造業、基礎設施和服務業等領域。其中，3月末製造業中長期貸款餘額4.15萬億元，按年增長16.7%，增速是2011年4月以來新高。基礎設施貸款供給亦明顯增加，服務業（不含房地產）中長期貸款增速上升。

受影響大行業獲貸款支持

同時，小微貸款規模和覆蓋面，快速恢復了向上增長的趨勢。3月末，普惠小微貸款餘額12.4萬億元，按年增長23.6%，扭轉1、2月增速環比下降，且比上年同期高4.5個百分點。

貸款支持小微經營主體覆蓋面擴大，增長出現大幅反彈。3月末，普惠小微貸款支持小微經營主體2787萬戶，按年增長22.2%；首季增加89萬戶，3月增加71萬戶，比1至2月份的18萬戶，大幅反彈。分結構看，一季度單戶授信1000萬元以下小微企業增加21萬戶，個體工商戶和小微企業主增加68萬戶。

人民銀行表示，將通過定向降準、再貸款等政策措施，繼續引導信貸資金支持實體經濟特別是小微企業的發展，預計小微貸款的規模和覆蓋面將持續較快增長。

國務院金融穩定發展委員會昨召開會議稱，稱目前外部風險大於內部風險，宏觀風險大於微觀風險，在這樣的形勢下，關鍵在於加大逆周期調節力度，扎紮實實做好自己的事，從總量和結構同時入手，在供給和需求兩端發力，把支持實體經濟尤其是中小微企業發展的各項政策措施落到實處。

責任編輯：伍樂

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