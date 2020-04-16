【神州快訊】中新天津生態城推進「無廢城市」試點建設工作

日前，國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會。會上，生態環境部固體廢物與化學品司副司長周志強介紹，「無廢城市」是以新發展理念為引領，通過推動形成綠色發展方式和生活方式，持續推進固體廢物源頭減量和資源化利用，最大限度減少填埋量，將固體廢物環境影響降至最低的城市發展模式。目前全國共有「11+5」個城市和地區正按計劃推進「無廢城市」建設試點，其中包括中新天津生態城。

2019年9月，《中新天津生態城「無廢城市」建設試點實施方案》通過，標誌着生態城「無廢城市」建設試點工作邁上新臺階。依據《實施方案》，生態城「無廢城市」建設試點工作目前已進入實操階段。

生態城聚焦「踐行綠色生活方式」，大力開展細胞工程建設，打造無廢公建、景區、酒店、社區、學校、商場、工地、出行、快遞等場景。在推行垃圾分類方面，生態城將推動垃圾分類市場化運營模式，在現有基礎上總結經驗，從基礎設施建設、分類宣傳推廣、乾濕分類投放、分類收集運輸、項目精細化管理等方面入手，打造生態城垃圾分類精品示範社區。

同時，生態城將開展一系列「無廢城市」理念宣傳和公益活動，逐步推動生態城「無廢城市」試點建設工作。據介紹，自4月7日起，生態城推出了「創建『無廢城市』 生態城在行動」欄目，講述屬於生態城的「無廢城市」試點建設故事，向聽眾展示生態城「無廢城市」試點建設成果。

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