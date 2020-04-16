【神州快訊】9大項目落戶天津高新區 引資約百億

天津市政府舉辦2020年重點招商引資項目雲簽約活動。簽約的116個投資項目，協議投資額近904億元（人民幣，下同），涉及智能科技、醫藥健康、新能源新材料、工業製造、高端裝備、集成電路、商貿物流、融資租賃等重點領域。高水準項目的投入運營，將形成「引進一個、帶來一批」的聯動示範效應，為加快天津市新動能引育、推動高質量發展注入強勁動力。

據悉，本次津門「雲簽約」活動，天津高新區9個簽約項目投資額約百億元。內資投資項目有5個，簽約投資額共53.92億元，分別為津榮天宇智能製造項目、天津藥物研究院特醫食品項目、紅星美凱龍商業綜合體項目、途牛旅遊大數據研發中心和首厚大家養老產業投資合夥企業。其中，紅星美凱龍家居集團股份有限公司投資40億元，擬在高新區渤龍湖科技園建設愛琴海商業綜合體和高端住宅項目，將助力高新區優化營商環境，打造宜居宜業智慧高新。

此外，外資投資項目有4個，分別為天津瑞博股權投資合夥企業、艾迪斯鼎力科技（天津）有限公司增量新業務項目、津村盛實高品質中藥經典名方製劑生產基地項目和新岸投資合夥企業，簽約投資額達6.5億美元，占全市外資投資額3成。其中，日本津村株式會社作為目前全球最大的漢方藥制藥公司，將和天津盛實百草中藥科技股份有限公司合作，投資22億元共建中藥經典名方製劑生產基地。該基地建設不僅是企業在中藥科技開發、技術創新、形成完整產業鏈條的重要載體及關鍵環節，更是高新區佈局生物醫藥產業，實現技術迭代的有力支撐。

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