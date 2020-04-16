【神州快訊】一汽-大眾天津分公司5款車型完美收官

繼2018年的大眾探嶽和2019年的奧迪Q3相繼下綫，一汽-大眾天津分公司於2020年又有3款新車型首車下綫，分別是1月的奧迪Q3 Sportback、3月的大眾探嶽GTE和4月的Coupe SUV。至此該公司完成了大眾、奧迪2大品牌、5款車型戰略佈局，進一步豐富了天津市汽車產業的產品佈局。

疫情期間，該公司項目團隊精准施策，運用「兩快四重」的工作方法，3款新車型提前實現批量投產，公司第一季度較2019年同期產量增加1,023臺，同比增長3%，全年預計產量增加44,334臺，同比增長20%。同時還創造了在一汽-大眾5大基地11條生產綫中首次實現5款車型同時並綫生產等多項紀錄。

據了解，受疫情影響，供應商無法及時復工，天津分公司分類施策，助推供應商復工投產。針對市內供應商，實現「四同步一核查」，即同步政府資訊、同步組建防疫組織機構、同步復工申請材料指導、同步人員返津準備和核查風險供應商，及時認可7家二級供應商進行補位。針對市外供應商，實現「三個統一」，即統一協調政府支持，協調天津市工信局發函促進外省市供應商復工；統一調度人員支持，一汽-大眾總部統一協調230人支援溫州長江；統一運輸支持，集中資源運輸瓶頸零件79種，共涉及39家供應商。針對日、韓、意等國家的供應商，實現「兩個集中」，即集中人員梳理影響範圍、集中資源海外建儲（主機廠、供應商）。

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