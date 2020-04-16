【神州快訊】中新天津生態城攜手中國移動 打造5G全域落地應用示範區

中新天津生態城管委會與中國移動通信集團天津有限公司簽署合作協議，進一步細化深化合作，形成5G與智慧城市發展深度融合的新路徑，計劃將生態城打造成為5G全域應用示範區。

在生態城合作區實現全域5G覆蓋的基礎上，雙方進一步加強區域5G基礎設施建設，並依託智慧城市建設優勢，圍繞智慧治理、智慧產業、智慧生活等方面，拓展智慧應用場景試點。在此基礎上，雙方將佈局5G產業，以構建生態圈為目標，推動5G測試環境建設、產業孵化與人才培養、創新應用推廣、產學研交流合作等相關產業融合發展。此外，還將在制定5G智慧城市應用標準、5G+大數據助力北方大數據交易中心、5G全域應用示範區經驗複製推廣等方面開展合作，突出對天津市5G智慧城市建設的示範引領作用。

此次是中國移動第3次與生態城就5G建設開展合作。經過前期的緊密合作和建設，生態城目前已實現合作區全域5G覆蓋，在國內屬領先水準。中國移動天津有限公司副總經理張磊認為，通過與生態城的國家動漫園、北方大數據中心等園區和產業項目合作，能儘快實現技術落地應用，為企業發展帶來實際效用。

中新天津生態城智慧城市發展局長王喆表示，下一步，生態城將通過打造更多智慧應用場景、推動智能科技產業與智慧城市建設協同發展、高水準編制智慧城市發展規劃等舉措，加快把生態城建設成為能複製、可推廣的智慧城市樣板。

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