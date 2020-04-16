【神州快訊】天津市首張自助打印營業執照「首秀」東疆

日前，智能工作臺在天津東疆保稅港區正式運行，通過該工作臺提供的企業開辦一窗通和自助打照服務，天津中遠海拾號船舶租賃有限公司順利辦結設立登記業務並領取了天津市首張自助打印的營業執照。

東疆智能工作臺是東疆管委會為企業開辦提供「一站式」服務的便利化舉措。智能工作臺內置雙目攝像頭與身份證掃描器，可通過「刷臉」完成「人證合一」比對，高拍儀可直接將申請資料拍攝上傳，使用「小助手」和「呼叫人工」設計，可為申請人提供全程輔助，實現了功能集成化、設備可塑化、場景智能化、全程自助化、辦事無紙化、服務人性化，為「不見面、不接觸」審批提供了新模式，並在疫情期間有效避免綫下人員聚集，助推企業復工復產。

東疆審批服務局負責人介紹，智能工作臺是東疆繼電子營業執照全國首發、企業開辦一窗通平臺應用、稅庫銀三方協議天津首單、經營範圍規範化全國試點應用等商事登記投資便利化創新舉措之後的又一重大創新，進一步拓寬了電子營業執照的應用領域。他表示，東疆將不斷豐富和優化工作臺服務功能，計劃增加智慧審批功能，實現企業准入的極簡登記，按照「互聯網＋政務」和深化自貿區改革部署，優化審批服務，打造更加利企便民的營商環境。

(資訊由客戶提供)