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賈靜雯自揭童年遭變態男拖到公廁 網民熱議性教育不嫌早（有片）

社會熱點 17:51 2020/04/16

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台灣金鐘視后賈靜雯日前接受大陸節目《魯豫有約一日行》訪問期間，回憶童年經歷，當路過永康街一個公園時，她透露5、6歲時曾遭陌生人拖到公廁，幸被堂哥拉走，才沒有發生意外。

台灣金鐘視后賈靜雯日前接受大陸節目《魯豫有約一日行》訪問期間，回憶童年經歷，當路過永康街一個公園時，她透露5、6歲時曾遭陌生人拖到公廁，幸被堂哥拉走，才沒有發生意外。網民除了心疼賈靜雯童年陰影，還呼籲「不要嫌性教育早，壞人從來不會嫌你孩子小」。

育有3個小孩的賈靜雯在節目中憶述，兒時常到永康街一個公園玩，但有一次，「我印象中我就被一個男的直接從溜滑梯拽下來，拉到旁邊的廁所，然後還好我表哥在，就把我從廁所整個拉出來大叫。」她心有餘悸地說，當時大概5、6歲，對這件事的記憶，只停留在自己嚇到大哭，後來聽媽媽說，才知道那個人應是意圖性侵小朋友的變態。

賈靜雯續稱，以前的年代，沒有那個意識，因為父母都忙，就小朋友隨便跑，只是現在走到附近，就會想起這個恐怖、特別慘烈的記憶。

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根據統計　台灣每37分鐘就有一個孩子遭性侵

根據統計，台灣平均每日有52名兒童遭受性侵害，每37分鐘可能就有一個孩子遭受性侵，衛生福利部門統計2017年兒少保護事件通報案件中，近5年內，「性虐待」是受虐類型的第3位，僅次於「身體虐待」與「不當管教」。近10年內性侵害通報案件統計來看，18歲以下兒少受害人數，每年都遠超過18歲以上的成人受害總和，兒少被害人數佔總被害人數的64%。

網民熱議，留言歎道「童年陰影很大」，稱「很多女孩子小時候都有遇到這種事」，並相繼分享自己兒時的類似遭遇，有人認為女生要練好自己的拳頭，時刻自己保護好自己，另有網民稱5、6歲要如何保護好自己，還不如嚴懲這些變態，建議父母從小做好性教育，加強女童的安全意識，同時教育男童不要做這些變態，「不要嫌性教育早，壞人從來不會嫌你孩子小」。

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責任編輯：孫民

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