【神州快訊】天津開發區480小時內誕生首家額溫槍生產企業

由天津鉑曼醫療科技有限公司建造的天津開發區第1條額溫槍生產綫，在經過480小時的緊張籌備後正式投產運行，目前日產量可達1萬支。

受疫情影響，額溫槍成為緊缺資源。為不影響業務需求，鉑曼醫療科技創始團隊提出了「買不到，自己造」的想法，並啟動項目籌備組。據介紹，天津開發區企業服務局在了解該公司實施項目的具體困難後，協調新經濟促進局、應急局等部門，啟動了項目幫扶服務，第一時間幫助開展全流程協調工作。

該企業生產車間在規劃佈局建設期間，天津市藥監局第一監管辦多次給予指導，推動企業儘快形成產能。在面臨用工問題時，開發區人社局通過在2個空中招聘平臺發佈職位招聘、組織區內人力資源機構進行人力資源供給2種手段，為企業提供人力資源供給管道，並為其編制了可以享受到的人力社保方面的各項相關政策指南。開發區應急局幫助企業將產品納入開發區應急物資採購平臺，同時幫企業對接了其他市場管道。

鉑曼醫療研發技術部總監孫成文表示，公司積極響應國家及開發區號召，將科技生產力轉化為戰「疫」力量，佈局智慧醫療防疫產業，不到20天時間內完成了從建廠到投產，展現了「泰達速度」。鑒於海外疫情日益嚴重，目前該公司已在進行第2代產品的研發，預計在4月底將產品推出市場，全力支援海外疫情國家。

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