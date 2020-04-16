【神州快訊】好傳動畫漫畫改編劇《大理寺日誌》正式上綫

日前，由天津市好傳文化傳播有限公司（又稱「好傳動畫」）製作的漫畫改編劇——《大理寺日誌》正式上綫，與漫迷們見面。該劇改編自漫畫家RC的同名原著漫畫，是一部主打「破案懸疑風」的動畫劇。一共12集，講述了唐朝時期，大理寺眾人在「白貓少卿」的帶領下應對奇案、冤案，守護正義的種種故事。動畫畫風明麗，集懸疑和搞笑於一身，極具國漫特色。該劇的音樂製作是在國家動漫園公共技術平臺完成的，主題曲的作曲人及製作人正是該技術平臺的音樂總監。

好傳動畫從2014年開始策劃《大理寺日誌》，2015年起連載漫畫，一路走來吸引了很多「鐵粉」。據悉，《大理寺日誌》由國產動畫電影《大護法》製作團隊原班人馬打造。為展現盛唐風采，製作團隊曾多次實地采風，學習了解歷史、風俗、建築等，力求從畫面到內容都逼真還原當時風貌。

好傳動畫位於天津濱海新區中新天津生態城的國家動漫園內。團隊多年來專注於新技術的無紙動畫、漫畫及衍生品的策劃與開發，製作過《大護法》等業內知名動畫電影作品。除了本次上綫的動畫劇，《大理寺日誌》還將推出獨立事件的院綫電影。

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