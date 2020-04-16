上海東方衛視記者稱來自台灣 台陸委會指其涉違兩岸條例將查處

上海東方衛視駐美記者張經義日前在白宮疫情記者會上發問，被美國總統特朗普（Donald Trump）詢問從哪來時，他說自己來自台灣。台灣的陸委會今（16日）表示，張具有台灣身分，涉違反兩岸條例擔任大陸黨政團體職務，將會同相關主管機關查處。

台灣的大陸委員會今天下午舉行例行記者會，發言人邱垂正在回答媒體提問時，作上述表示。

【中美角力】特朗普問來自哪裡 上海東方衛視記者：來自台灣（有片）

邱垂正指出，張經義具有台灣身分，但他所任職的上海東方衛視是陸方黨務及政務系統直屬的事業單位，涉及違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第33條第2項規定，陸委會將會同相關主管機關儘速依法查處。

據規定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得擔任經陸委會會商各該主管機關公告禁止的大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體的職務或為其成員。違反者將處新台幣10萬元以上，50萬元以下罰款。

據早先報道，張經義擁有台灣的國立政治大學新聞、阿拉伯語雙學位，在媒體圈以首名獲得美國白宮官方、白宮記者協會「雙重認證」的中文記者為人所知，並以採訪白宮的所見所聞出版《白宮義見》一書，也曾上過台灣廣播節目、雜誌專訪。

另外，海峽交流基金會日前已接洽中華航空公司，在20、21日以指定航班自上海接返滯留民眾。對此邱垂正說明，目前2架指定航班報名都已額滿，預計將各載運230人。

邱垂正指出，由於武漢已在8日解封，滯留民眾自湖北搭機赴上海的交通應會較順利，加上這次公布時間較早，民眾有較多時間準備搭機。政府後續也會視報名與搭機的狀況，再決定是否安排定時定點航班，協助滯留民眾返台。

責任編輯：費風

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