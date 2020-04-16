  • 24°C
香港時間 : 2020416日 (四) 19:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

上海東方衛視記者稱來自台灣 台陸委會指其涉違兩岸條例將查處

社會熱點 18:08 2020/04/16

分享：

上海東方衛視駐美記者張經義日前在白宮疫情記者會上發問，被美國總統特朗普（Donald Trump）詢問從哪來時，他說自己來自台灣。台灣的陸委會今（16日）表示，張具有台灣身分，涉違反兩岸條例擔任大陸黨政團體職務，將會同相關主管機關查處。

台灣的大陸委員會今天下午舉行例行記者會，發言人邱垂正在回答媒體提問時，作上述表示。

【中美角力】特朗普問來自哪裡 上海東方衛視記者：來自台灣（有片）

邱垂正指出，張經義具有台灣身分，但他所任職的上海東方衛視是陸方黨務及政務系統直屬的事業單位，涉及違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第33條第2項規定，陸委會將會同相關主管機關儘速依法查處。

據規定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得擔任經陸委會會商各該主管機關公告禁止的大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體的職務或為其成員。違反者將處新台幣10萬元以上，50萬元以下罰款。

據早先報道，張經義擁有台灣的國立政治大學新聞、阿拉伯語雙學位，在媒體圈以首名獲得美國白宮官方、白宮記者協會「雙重認證」的中文記者為人所知，並以採訪白宮的所見所聞出版《白宮義見》一書，也曾上過台灣廣播節目、雜誌專訪。

另外，海峽交流基金會日前已接洽中華航空公司，在20、21日以指定航班自上海接返滯留民眾。對此邱垂正說明，目前2架指定航班報名都已額滿，預計將各載運230人。

邱垂正指出，由於武漢已在8日解封，滯留民眾自湖北搭機赴上海的交通應會較順利，加上這次公布時間較早，民眾有較多時間準備搭機。政府後續也會視報名與搭機的狀況，再決定是否安排定時定點航班，協助滯留民眾返台。

責任編輯：費風

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

政治 特朗普 媒體 陸委會 記者 台灣 上海 美國 白宮

上一篇文章

【新冠肺炎】「最毒航班」驚險之旅曝光　俄羅斯飛上海同機60人確診

下一篇文章

賈靜雯自揭童年遭變態男拖到公廁 網民熱議性教育不嫌早（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎最新疫情】內地昨新增確診46例　其中34例為境外輸入（不斷更新）
【新冠肺炎最新疫情】內地昨新增確診46例　其中34例為境外輸入（不斷更新）
【蝗蟲災害】上海發現蝗蟲藏身貨物 中國6月恐進入蝗災高風險期
【蝗蟲災害】上海發現蝗蟲藏身貨物 中國6月恐進入蝗災高風險期
【新冠肺炎】新型冠狀病毒源自哪裡？劍橋大學等多國學者這樣推論
【新冠肺炎】新型冠狀病毒源自哪裡？劍橋大學等多國學者這樣推論
【新冠肺炎】BBC指莫斯科大量華商染疫　恐成中國疫情再爆發「計時炸彈」
【新冠肺炎】BBC指莫斯科大量華商染疫　恐成中國疫情再爆發「計時炸彈」
【世衛撥款】世衛資金從何而來？ 美國停資助有幾大鑊？
【世衛撥款】世衛資金從何而來？ 美國停資助有幾大鑊？
【新冠肺炎】腳上長痘 西班牙專家稱或是無症狀感染者早期預警
【新冠肺炎】腳上長痘 西班牙專家稱或是無症狀感染者早期預警