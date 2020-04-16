▲ 【新冠肺炎】「最毒航班」驚險之旅曝光，俄羅斯飛上海同機60人確診。

俄羅斯新冠肺炎疫情近日急速惡化，從俄羅斯入境中國被檢測確診人數已超過500例，這使其成為目前中國「境外輸入」病例最主要的來源地。有赴俄留學生對媒體披露，日前搭機返回中國，落地後得知，同機竟有60人確診、可謂是最毒航班，讓她相當害怕。

華西都市報報道，莫斯科當地時間9日晚8時05分，俄羅斯航空SU208班機從莫斯科謝諾梅杰沃機場起飛，於北京時間10日早間9時01分達到上海浦東機場。據上海衛健委通報，截至13日上午，該航班輸入確診病例總數達60例，所有確診病例均已及時送至定點醫療機構進行集中隔離治療。

中國留學生：機上80%乘客穿了防護服

莫斯科國立大學在讀研究生韓笑便是SU208航班中乘客中的一員。回憶起這趟「驚心」旅程，她說︰「除了偶爾有一兩聲咳嗽聲，飛機上一切如常，完全沒想到有這麼多感染者。」

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韓笑說，受疫情影響，莫斯科直飛中國的航班數量銳減，每周只有一趟國航的航班直飛北京。因此，這趟航班非常搶手，且機票價格不菲，在1萬5000元人民幣左右。

韓笑表示，到達登機口附近時，發現乘坐該航班的都是中國人，「全部人都戴了口罩，80%穿了防護服。」

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韓笑回憶，飛機沒有坐滿，留有不少空位。值機時工作人員有意將乘客的座位隔開來，「大多一排只坐四五個，兩排中間還要空一排。」

極少人取下口罩吃飛機餐

飛行途中，包括韓笑和幾個同學在內，中國乘客幾乎都沒有摘下口罩吃東西。「我沒有喝水，沒有上廁所。戴着口罩的空姐照常給旅客分發食物和水，有極少的人會取下口罩吃一點。」

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北京時間10日早間9時01分，SU208航班降落在上海浦東機場。韓笑記得，離開機艙後，每個人都要填寫一張「出入境健康聲明卡」，然後測量體溫，接受核酸檢測，隨後分批次，由大巴車統一送到虹橋附近的隔離酒店入住。

另據BBC報道，據中國官方數據統計發現，截至4月14日，由俄羅斯輸入中國的確診病例已增加至510人，這幾乎是中國全部境外輸入病例1464例的三分之一。英國和美國則分別為中國「境外輸入」病例的第二和第三大來源地。

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責任編輯：費風

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