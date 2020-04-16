  • 24°C
香港時間 : 2020416日 (四) 19:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】「最毒航班」驚險之旅曝光　俄羅斯飛上海同機60人確診

社會熱點 19:13 2020/04/16

分享：

【新冠肺炎】「最毒航班」驚險之旅曝光，俄羅斯飛上海同機60人確診。

俄羅斯新冠肺炎疫情近日急速惡化，從俄羅斯入境中國被檢測確診人數已超過500例，這使其成為目前中國「境外輸入」病例最主要的來源地。有赴俄留學生對媒體披露，日前搭機返回中國，落地後得知，同機竟有60人確診、可謂是最毒航班，讓她相當害怕。

華西都市報報道，莫斯科當地時間9日晚8時05分，俄羅斯航空SU208班機從莫斯科謝諾梅杰沃機場起飛，於北京時間10日早間9時01分達到上海浦東機場。據上海衛健委通報，截至13日上午，該航班輸入確診病例總數達60例，所有確診病例均已及時送至定點醫療機構進行集中隔離治療。

中國留學生：機上80%乘客穿了防護服

莫斯科國立大學在讀研究生韓笑便是SU208航班中乘客中的一員。回憶起這趟「驚心」旅程，她說︰「除了偶爾有一兩聲咳嗽聲，飛機上一切如常，完全沒想到有這麼多感染者。」

【新冠肺炎】BBC指莫斯科大量華商染疫　恐成中國疫情再爆發「計時炸彈」

【美國疫情】美藥廠驚現最毒會議　播毒6州3國至少99人確診　1人飛中國變「疑犯」

韓笑說，受疫情影響，莫斯科直飛中國的航班數量銳減，每周只有一趟國航的航班直飛北京。因此，這趟航班非常搶手，且機票價格不菲，在1萬5000元人民幣左右。

韓笑表示，到達登機口附近時，發現乘坐該航班的都是中國人，「全部人都戴了口罩，80%穿了防護服。」

【新冠肺炎】台「最毒航班」內部曝光　旅客穿生化衣氣氛肅殺（多圖）

【最毒航班】航機廁所是播毒黑點　台官曾籲穿紙尿片搭機

韓笑回憶，飛機沒有坐滿，留有不少空位。值機時工作人員有意將乘客的座位隔開來，「大多一排只坐四五個，兩排中間還要空一排。」

極少人取下口罩吃飛機餐

飛行途中，包括韓笑和幾個同學在內，中國乘客幾乎都沒有摘下口罩吃東西。「我沒有喝水，沒有上廁所。戴着口罩的空姐照常給旅客分發食物和水，有極少的人會取下口罩吃一點。」

【新冠肺炎】台驚現最毒航班！華航紐約飛台北　同機已10人確診感染

北京時間10日早間9時01分，SU208航班降落在上海浦東機場。韓笑記得，離開機艙後，每個人都要填寫一張「出入境健康聲明卡」，然後測量體溫，接受核酸檢測，隨後分批次，由大巴車統一送到虹橋附近的隔離酒店入住。

另據BBC報道，據中國官方數據統計發現，截至4月14日，由俄羅斯輸入中國的確診病例已增加至510人，這幾乎是中國全部境外輸入病例1464例的三分之一。英國和美國則分別為中國「境外輸入」病例的第二和第三大來源地。

【新冠肺炎】黑龍江增40宗輸入 綏芬河搶建方艙醫院 中俄陸路口岸全關

【新冠肺炎】境外輸入80多宗 中俄邊境綏芬河市再次封閉小區

【新冠肺炎】廣州：外國人若不配合隔離或將驅逐出境

【新冠肺炎】武漢解封一周逾187萬人次離開 入城更多

責任編輯：費風

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

相關文章

【新冠肺炎】BBC指莫斯科大量華商染疫　恐成中國疫情再爆發「計時炸彈」
今日
【新冠肺炎】BBC指莫斯科大量華商染疫　恐成中國疫情再爆發「計時炸彈」
【新冠肺炎】五一假期能否出遊？ 內地專家李蘭娟：可適當走一走
今日
【新冠肺炎】五一假期能否出遊？ 內地專家李蘭娟：可適當走一走
【新冠肺炎】外電：中國官員1月中評估或面臨疫情大流行 延遲6天才示警
今日
【新冠肺炎】外電：中國官員1月中評估或面臨疫情大流行 延遲6天才示警
【新冠肺炎】武漢解封一周逾187萬人次離開 入城更多
今日
【新冠肺炎】武漢解封一周逾187萬人次離開 入城更多
【新冠肺炎】駐意大使：指責中方隱瞞疫情是包藏禍心
今日
【新冠肺炎】駐意大使：指責中方隱瞞疫情是包藏禍心
疫情 治療 口罩 莫斯科 俄羅斯 中國 上海 俄羅斯航空 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎】瘟疫期兒童早餐只應吃蛋和奶　抗疫專家話你知點解？

下一篇文章

上海東方衛視記者稱來自台灣 台陸委會指其涉違兩岸條例將查處
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎最新疫情】內地昨新增確診46例　其中34例為境外輸入（不斷更新）
【新冠肺炎最新疫情】內地昨新增確診46例　其中34例為境外輸入（不斷更新）
【蝗蟲災害】上海發現蝗蟲藏身貨物 中國6月恐進入蝗災高風險期
【蝗蟲災害】上海發現蝗蟲藏身貨物 中國6月恐進入蝗災高風險期
【新冠肺炎】新型冠狀病毒源自哪裡？劍橋大學等多國學者這樣推論
【新冠肺炎】新型冠狀病毒源自哪裡？劍橋大學等多國學者這樣推論
【新冠肺炎】BBC指莫斯科大量華商染疫　恐成中國疫情再爆發「計時炸彈」
【新冠肺炎】BBC指莫斯科大量華商染疫　恐成中國疫情再爆發「計時炸彈」
【世衛撥款】世衛資金從何而來？ 美國停資助有幾大鑊？
【世衛撥款】世衛資金從何而來？ 美國停資助有幾大鑊？
【新冠肺炎】腳上長痘 西班牙專家稱或是無症狀感染者早期預警
【新冠肺炎】腳上長痘 西班牙專家稱或是無症狀感染者早期預警