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【世衛撥款】為何罵特朗普犯反人類罪？陰乾世衛恐令小兒麻痺重臨

國情動向 20:15 2020/04/16

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【世衛撥款】為何罵特朗普犯反人類罪？陰乾世衛恐令小兒麻痺重臨。

新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行的嚴峻時刻，美國總統特朗普卻宣布，凍結資助世界衛生組織（WHO），引爆激烈爭議。有外媒分析指，許多落後國家的公共衛生工作要靠世衛支援，美國中斷資助世衛，這些國家直接受累；更嚴重者，或使小兒麻痺等惡病重臨。

特朗普批評世衛組織在應對新冠肺炎疫情時，過份偏坦中國，宣佈將會暫停對世衛提供資金。他的說法引來外界批評，認為他不應該在各國全力抗疫期間這樣做。醫學期刊《刺針》主編更直指特朗普犯下反人類罪（Crimes Against Humanity）。

美國與世衛不和　受害的是小孩子

這番言論雖尖銳，但或許不無道理，因為美國中斷援助世衛的舉動，隨時令落後國家民眾受疾病威脅、甚至生命不保。

【世衛撥款】「特朗普犯下反人類罪」　中止資助世衛重挫美國形象　

【新冠肺炎】拆解特朗普談話：美叫停資助　因世衛犯了兩大錯誤？

根據目前規則，全球各國每年都會向世衛繳交會費，這個費用以各個成員國的人口和財產為標凖計算，一些國家也會額外繳交自願捐款。世衛的數字顯示，美國是世衛最大的捐助方，去年會費加上自願捐款，給予世衛約4億美元。

世衛獲得資金後，會幫助一些發展中國家抵抗其他疾病。

【世衛撥款】世衛資金從何而來？ 美國停資助有幾大鑊？

【世衛撥款】世衛譚德塞回應美國中止資助：我們只聚焦救人

愛丁堡大學學者斯裏達爾（Devi Sridhar）接受BBC訪問時表示，美國中斷對世衛的資助，將影響世衛應對這些國家的疾病的工作。他舉例，瘧疾、小兒麻痺症等疫症可能會重現。

資料顯示，小兒麻痺症又稱「脊髓灰質炎（poliomyelitis），雖成人與小童都會患上，但以幼童為主，患者有機會終身殘障；小兒麻痺症曾是不罕見的疾病，但經世衛及各方努力下，過去數十年的傳播大為降低，但也偶有反彈。

【世衛譚德塞】譚德塞金句逐句睇　便知點解特朗普叫停資助世衛來龍去脈

【中美角力】特朗普要脅陰乾世衛　背後是遏制中國「大買賣」

而瘧疾主要流行地區包括非洲中部、南亞、東南亞及拉丁美洲。根據世界衛生組織的統計，2013年全球瘧疾個案共有1.98億例，造成584,000至855,000人死亡，當中有90％是在非洲發生。

《刺針》主指責特朗普不無道理？

對於特朗普宣布中斷資助，世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱，正在審視沒有美國的資金，對世衛的運作會造成什麼影響。

多個國家先後在特朗普宣佈停止向世衛提供資金後表態，聲言會繼續支持世衛的工作。

中方反擊特朗普中斷資助世衛：WHO地位不可替代

【世衛撥款】白宮顧問稱世衛「手沾鮮血」　中美就撥款事件爆口角

英國是繼美國後，世衛資金的第二大捐助國。英國首相府發言人說英國沒有計劃跟隨美國的決定，又形容世衛對領導全球抗衡疫情有「重要角色」。

中國外交部對特朗普的決定也表示「嚴重關切」，形容世衛推動國際抗疫合作發揮了「中心協調作用」，敦促美國「切實履行自身的職責和義務」。

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本報記者：程國知

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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