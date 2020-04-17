【新冠肺炎】武漢街頭驚現討伐方方大字報 文革又來了？

武漢作家方方在新冠肺炎疫情期間一直以日記形式記錄她的見聞與感想。這些文章成為許多內地民眾了解「封城」時期武漢的窗口，引起廣泛關注與反思。特別是方方在李文亮醫生去世後寫道，「整個中國的人都在為他而哭」，並強烈要求對失職官員追責，引起讀者強烈共鳴。

在全球各國都面臨這場病毒侵蝕的當下，美國與德國兩家出版社計劃出版方方所寫的《方方日記》，並預計在今年夏天發售。但這本計劃在海外出版的《方方日記》，卻在內地掀起軒然大波。

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大批人在網上以「愛國」為理由，指摘方方出賣國家利益，詆毀中國形象。有人認為，在當下中國因疫情起源與擴散與西方多國矛盾尖銳之時，在美德出版日記無異於給對手「送彈藥、遞刀子」，攻擊方方是賣國者、漢奸的聲音不斷。

4月14日，有人組團去武漢市武昌區法院起訴方方。13日，在武漢最繁華的地區大東門、距離武昌區法院兩公里處的大東門公交站，則流傳出現了討伐方方的大字報。 這張大字報要求方方「以死的方式向國人悔錯謝罪」，並威脅「將以中華民族那種古樸的俠義方式對方方你進行文攻武伐」。

▲ 攻擊方方、並對方方人身安全發出威脅的這張大字報出現在武漢市武昌區大東門公交車站，大東門是武漢最繁華的地區。（網上圖片）

街頭張貼大字報是文革的產物，文革後的1980年，經修改的《中華人民共和國憲法》已明文禁止街頭大字報。至截稿時，尚不知這份大字報有沒有撕下來，也不知道司法機關是否進行了介入。

自從傳出方方日記計劃在美德出版後，內地互聯網批評方方、攻擊方方的聲浪此起彼伏。在巨大反對聲浪中，官媒《環球時報》總編輯胡錫進的評論頗有代表性，並得到近20萬人點讚。他在個人微博上表示，在美國猛烈攻擊中國抗疫的時候，這本書在美國出版使得性質變得不一樣了。

他寫道：「它不會是一般的紀實文學交流，它一定會被國際政治捕捉到。很有可能的是，在未來的風浪中，中國人民，包括那些曾經支持了方方的人，將用我們多那麼一分的利益損失來為方方在西方的成名埋單。」

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媒體評論人陳季冰接受BBC訪問評論道，批評方方的人中，許多人抱着「家醜不外揚」的心態，甚至以前可能支持過方方，但因為日記在國外出版才成為她的反對者。

在受到大量攻擊後，方方為自己辯護。她接受一家自媒體訪問時稱，她寫日記以來已經歷過不少攻擊，而這一波「是有人綁架國家利益」對她進行要脅。她認為，有些人故意曲解了她的日記內容，誤導大眾。

以「愛國」的名義，文革式貼街頭大字報並公然對方方進行人身安全威脅的做法，引起了不少人的不安。內地作家李么傻發文指，今天貼了大字報，沒事；明天就敢上街打砸搶。如果對這種人放任自流，這個社會的正常秩序，會受到破壞，公民的正常權益，會受到挑釁。

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本報記者：嚴正

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