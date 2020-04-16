【新冠肺炎】武漢街頭驚現討伐方方大字報 文革又來了？（訂戶專享） 社會熱點 20:48 2020/04/16 分享： 武漢作家方方在新冠肺炎疫情期間一直以日記形式記錄她的見聞與感想。這些文章成為許多內地民眾了解「封城」時期武漢的窗口，引起廣泛關注與反思。特別是方方在李文亮醫生去世後寫道，「整個中國的人都在為他而哭」，並強烈要求對失職官員追責，引起讀者強烈共鳴。 ... 相關文章 【新冠肺炎】《方方日記》將在美國出版 環球時報胡錫進：散發不是好味道 2020/04/10 【新冠肺炎】《方方日記》將在美國出版 環球時報胡錫進：散發不是好味道 【新冠肺炎】「疫情發哨人」艾芬專訪被刪 內地網民奇招「火星文」接力散播 2020/03/11 【新冠肺炎】「疫情發哨人」艾芬專訪被刪 內地網民奇招「火星文」接力散播 袁國勇：須尊重專業不迴避真實 「或許沒人比我更愛國」 2020/03/19 袁國勇：須尊重專業不迴避真實 「或許沒人比我更愛國」 【新冠肺炎源頭】穗港沙士英雄「對決」！鍾南山：不知中國是否病毒源頭（有片） 2020/03/19 【新冠肺炎源頭】穗港沙士英雄「對決」！鍾南山：不知中國是否病毒源頭（有片） 疫情 文學 武漢 李文亮 肺炎 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入