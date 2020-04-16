【新冠肺炎】武漢街頭驚現討伐方方大字報 文革又來了？（訂戶專享）

武漢作家方方在新冠肺炎疫情期間一直以日記形式記錄她的見聞與感想。這些文章成為許多內地民眾了解「封城」時期武漢的窗口，引起廣泛關注與反思。特別是方方在李文亮醫生去世後寫道，「整個中國的人都在為他而哭」，並強烈要求對失職官員追責，引起讀者強烈共鳴。

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