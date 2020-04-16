  • 23°C
香港時間 : 2020416日 (四) 22:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】武漢街頭驚現討伐方方大字報 文革又來了？（訂戶專享）

社會熱點 20:48 2020/04/16

分享：

武漢作家方方在新冠肺炎疫情期間一直以日記形式記錄她的見聞與感想。這些文章成為許多內地民眾了解「封城」時期武漢的窗口，引起廣泛關注與反思。特別是方方在李文亮醫生去世後寫道，「整個中國的人都在為他而哭」，並強烈要求對失職官員追責，引起讀者強烈共鳴。

...

相關文章

【新冠肺炎】《方方日記》將在美國出版 環球時報胡錫進：散發不是好味道
2020/04/10
【新冠肺炎】《方方日記》將在美國出版 環球時報胡錫進：散發不是好味道
【新冠肺炎】「疫情發哨人」艾芬專訪被刪 內地網民奇招「火星文」接力散播
2020/03/11
【新冠肺炎】「疫情發哨人」艾芬專訪被刪 內地網民奇招「火星文」接力散播
袁國勇：須尊重專業不迴避真實 「或許沒人比我更愛國」
2020/03/19
袁國勇：須尊重專業不迴避真實 「或許沒人比我更愛國」
【新冠肺炎源頭】穗港沙士英雄「對決」！鍾南山：不知中國是否病毒源頭（有片）
2020/03/19
【新冠肺炎源頭】穗港沙士英雄「對決」！鍾南山：不知中國是否病毒源頭（有片）
疫情 文學 武漢 李文亮 肺炎 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

上一篇文章

【世衛撥款】世衛資金從何而來？ 美國停資助有幾大鑊？

下一篇文章

【新冠肺炎】BBC指莫斯科大量華商染疫　恐成中國疫情再爆發「計時炸彈」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】新型冠狀病毒源自哪裡？劍橋大學等多國學者這樣推論
【新冠肺炎】新型冠狀病毒源自哪裡？劍橋大學等多國學者這樣推論
【蝗蟲災害】上海發現蝗蟲藏身貨物 中國6月恐進入蝗災高風險期
【蝗蟲災害】上海發現蝗蟲藏身貨物 中國6月恐進入蝗災高風險期
【新冠肺炎】BBC指莫斯科大量華商染疫　恐成中國疫情再爆發「計時炸彈」
【新冠肺炎】BBC指莫斯科大量華商染疫　恐成中國疫情再爆發「計時炸彈」
【新冠肺炎最新疫情】內地昨新增確診46例　其中34例為境外輸入（不斷更新）
【新冠肺炎最新疫情】內地昨新增確診46例　其中34例為境外輸入（不斷更新）
【世衛撥款】世衛資金從何而來？ 美國停資助有幾大鑊？
【世衛撥款】世衛資金從何而來？ 美國停資助有幾大鑊？
【新冠肺炎】腳上長痘 西班牙專家稱或是無症狀感染者早期預警
【新冠肺炎】腳上長痘 西班牙專家稱或是無症狀感染者早期預警