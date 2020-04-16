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新冠病毒耐熱能力超想像？ 法研究：在60℃高溫1小時仍能存活

社會熱點 22:05 2020/04/16

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法國一份研究指出，新冠病毒（SARS-CoV-2）在60℃高溫下1小時仍能存活，須在92℃接近沸點的情況下，持續加熱15分鐘，才能完全被殺死。

新冠肺炎疫情持續，有指冠狀病毒怕熱令疫情有望在夏天受控，又有研究發現60℃熱水浸泡衣物可殺病毒，但法國一份研究就指出，新冠病毒（SARS-CoV-2）在60℃高溫下1小時仍能存活，須在92℃接近沸點的情況下，持續加熱15分鐘，才能完全被殺死。

天氣轉熱對於抑制新冠病毒的傳播或許並沒有多大作用，因為這種病毒的高溫耐受能力可能超乎大家的想像。法國艾克斯馬賽大學（Aix-Marseille University）教授查雷爾（Remi Charrel）帶領，並上載到文庫 BioRxiv上發布最新研究報告指出，病毒可以在高溫下存活。

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92℃持續加熱15分鐘　才完全殺死新冠病毒

研究人員早前進行了一項實驗，從德國柏林一名新冠肺炎患者身上抽取病毒樣本，感染非洲綠猴腎臟細胞，再將細胞裝入2支不同環境的試管，其一為模擬生物活動的環境，另1支則僅放置腎臟細胞。

研究人員將兩支試管加熱至60℃，持續1小時後，發現只有腎臟細胞的試管（乾淨環境），病毒被徹底滅活，但模擬生物活動的試管（受污染環境），少部分病毒依然存活，而且還有複製能力，數量足夠引發另一輪感染。其後，研究人員把樣本加熱到92℃，並持續15分鐘，才可以完全殺死病毒。

研究人員指出，雖然60℃的高溫可以讓病毒活性降低、傳染力下降，不過存活下來的病毒，仍有可能造成感染。在許多實驗中，大部份病毒在60℃的環境下一個小時，包括伊波拉病毒都會被消滅，但新研究則表明，不一定能完全殺死新冠病毒。

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事實上，上月，發表在國際頂尖醫學期刊《美國醫學會雜誌》旗下刊物的一項研究顯示，江蘇省淮安市某洗浴中心一位有武漢接觸史的新冠肺炎患者，在浴場高溫高濕環境下傳染了8個人。據悉，該洗浴中心面積約為300平方米，室內溫度範圍為25°C至41°C，濕度約為60%，還有泡澡池，以及淋浴和桑拿區。

歐洲疾病預防控制中心也表示，夏天的高溫對遏制新冠病毒蔓延的可能性並不大，只有徹底防疫才是關鍵。

責任編輯：伍樂

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