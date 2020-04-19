口罩會否回到$50/盒？ 疫情趨緩核心原料價格仍10日內倍翻

新冠肺炎疫情延燒，口罩成為防疫必需品，惟核心原料熔噴布價格暴漲、劣質口罩湧現的問題開始浮出水面。內媒發現，熔噴布價格如過山車，由2萬元（人民幣，下同）漲至目前的50萬元，有「熔噴布之鄉」之稱的江蘇省揚中市，所有熔噴布生產經營企業全面停產整頓；警方嚴厲打擊抬價假貨販賣，共拘捕42人，涉案金額3445萬元。

業界人士認為，熔噴布產量短期跟不上需求，導致有奸商哄抬價格，甚或冒充熔噴布倒賣獲取暴利；由於熔噴布價格也在上漲，供應商的訂單都排到6月，口罩價格恐難大幅回落，甚或還有一定幅度上行。

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疫情回暖卻突漲價 業界也不解

根據「深圳·中國防疫物資價格指數」顯示，防疫物資價格總指數自2月下旬升至最高位後，一直持續下行。但口罩類價格，包括醫用口罩、N95級口罩、普通口罩3類，自3月下旬降至最低位後，近期卻出現小幅上漲。

而口罩的核心原料、用於過濾病毒的熔噴布，在新冠疫情爆發後一直價比黃金。中新社旗下《中新經緯》引述資料，每噸熔噴布由正常2萬元漲到65萬元，雖一度降到15萬元，現在又反彈至50萬元，且要先付訂金排隊等貨，有商家透露，有的要求由50噸起訂，先交20%訂金。一位成都的醫用設備公司董事長稱，

按理說內地疫情已經平穩，價格高峰已經過去，怎麼會又突然漲起來了呢？從26萬元到50萬元的漲幅只用了短短十幾天的時間。

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產量跟不上需求 奸商炒作所致

為何最近熔噴布價格過高過快上漲？有廠商稱或由於上游聚丙烯原材料也漲價，以及工人、設備改造成本攀升。但供不應求是更主要矛盾，阿里國際站披露的大數據顯示，2至3月，該網站全球醫用口罩需求按月增137倍。東莞一家口罩材料生產商稱，口罩材料訂單成百倍增長，超出產能2個月。

▲ 著名經濟學家宋清輝稱，熔噴布近期價格上漲更多的是貪婪的資本炒作所致。

有國家市場監督管理總局官員認為，熔噴布的產量沒有及時跟上，造成一定供需矛盾。一些不法經營者藉機哄抬價格、擾亂市場價格秩序。著名經濟學家宋清輝稱，熔噴布近期價格上漲更多的是貪婪的資本炒作所致。

中國產業用紡織品行業協會表示，在熔噴布供應緊張並短時間內難以調和的情況下，出現了一批倒買倒賣、囤積居奇、哄抬價格的中介商。有些人將沒有駐極體的熔噴布（過濾作用僅20%），賣給新上線的口罩企業，更有甚者拿紡粘布冒充熔噴布倒賣獲取暴利，希望企業在購買原材料時提高警惕。

劣質口罩湧現 揚中市停產整頓

4月初，北京查扣了12萬個劣質口罩；日前，湖北仙桃也集中銷毀100多萬個不合格的口罩。為讓非理性的市場行為降溫，自疫情爆發以來銷售涉熔噴無紡布企業「井噴」式增至800餘家的揚州市宣布，截至4月15日晚，全市所有熔噴布生產經營企業已經全面停產整頓，對經審查無法整頓到位或不具備生產經營條件的，堅決予以關停、取締。

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事實上，「黃牛黨」的介入，也讓不少熔噴布產業鏈正規廠商不勝其擾。中國石化 （00386） 繼月初針對市場瘋狂炒作其生產的熔噴布銷售進行澄清，周四（16日）在官方微博闢謠，稱近期有人假冒其熔噴料的包裝，一個袋子都炒到200元。

公安部嚴厲打擊參與銷售偽劣熔噴布、哄抬價格、非法經營熔噴布的行為，共破獲20宗案件，遍及廣東、深圳、浙江、山東等地，抓獲42名疑犯，涉案金額3445萬元。

責任編輯：孫民

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