【中國經濟】內地首季GDP按年跌6.8% 創有紀錄以來首次負增長

在新冠肺炎疫情衝擊下，內地今年第一季國內生產總值（GDP）按年下降6.8%，差過市場預期，據報是1992年有季度GDP數據以來，首次出現負值。

國家統計局今日公布， 初步核算，第一季國內生產總值 20萬6504 億元，按可比價格計算，按年下降 6.8%。

工業、投資、消費負增長 3月失業率 降

首季全國規模以上工業增加值按年下降 8.4% 。 其中， 3 月規模以上工業增加值按年下降 1.1% ，降幅較 1-2 月份收窄 12.4 個百分點 。

投資方面，首季 全國固定資產投資按年 下降 16.1% ，降幅比 1-2 月份收窄 8.4 個百分點。

消費方面，首 季社會消費品零售總額按年 下降 19% 。 其中， 3 月社會消費品零售總額 下降 15.8% ，降幅比 1-2 月份收窄 4.7 個百分點。

當局表示，一季度面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗，疫情防控形勢持續向好，中國本土疫情傳播基本阻斷，復工復產加快推進，關係國計民生的基礎行業和重要產品穩定增長，基本民生得到較好保障，經濟社會發展大局穩定。

3 月份，全國城鎮調查失業率為 5.9% ，比 2 月下降 0.3 個百分點 。 31 個大城市城鎮調查失業率為 5.7% ，與上月持平。

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責任編輯：伍樂

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