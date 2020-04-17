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【中國經濟】內地首季GDP按年跌6.8% 創有紀錄以來首次負增長

經濟脈搏 10:00 2020/04/17

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在新冠肺炎疫情衝擊下，內地今年第一季國內生產總值（GDP）按年下降6.8%，差過市場預期，據報是1992年有季度GDP數據以來，首次出現負值。

國家統計局今日公布，初步核算，第一季國內生產總值20萬6504億元，按可比價格計算，按年下降6.8%。

工業、投資、消費負增長 3月失業率

首季全國規模以上工業增加值按年下降8.4% 其中，3月規模以上工業增加值按年下降1.1% ，降幅較1-2月份收窄12.4個百分點

投資方面，首季全國固定資產投資按年下降16.1%，降幅比1-2月份收窄8.4個百分點。

消費方面，首季社會消費品零售總額按年下降19% 其中，3月社會消費品零售總額下降15.8%，降幅比1-2月份收窄4.7 個百分點。

當局表示，一季度面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗，疫情防控形勢持續向好，中國本土疫情傳播基本阻斷，復工復產加快推進，關係國計民生的基礎行業和重要產品穩定增長，基本民生得到較好保障，經濟社會發展大局穩定。

3月份，全國城鎮調查失業率為5.9%，比2月下降0.3個百分點31個大城市城鎮調查失業率為5.7%，與上月持平。

【中國經濟】人行：將通過定向降準、再貸款等 引導信貸資金支持實體經濟

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【中國經濟】金融委稱加大逆周期調節是關鍵 IMF指中國仍有貨幣政策空間

責任編輯：伍樂

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