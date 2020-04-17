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【中國口罩】中方加強防疫物資出口檢驗  美國恐沒N95口罩使用

國情動向 09:15 2020/04/17

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【新冠肺炎】中方加強防疫物資出口檢驗 ，美國恐沒N95口罩使用。

新型冠狀病毒肺炎全球大流行，中國出口的口罩等醫療物資的質素屢遭質疑，中方加強出口把關審查，但卻令供應再度緊張。華爾街日報報道，美國國務院備忘錄指出，中國近期以確保品質為由加強出口管制，美國廠商在中國生產的N95口罩、檢驗試劑等防疫物資無法通關，影響全球對抗新冠肺炎疫情。

根據備忘錄，上海一名副市長告知美國3M公司，上海市仰賴在地生產的N95口罩防範新冠肺炎，沒有太多可行選擇。這名官員暗示，需要北京下指示才有可能解決3M口罩卡關問題。

美媒：滬副市長告知3M公司  何時可通關等北京通知

美國醫療器材廠商珀金埃爾默（PerkinElmer）140萬套病毒檢驗試劑組也因欠缺中國新規要求的認證標章，卡在江蘇省蘇州市廠區，無法出貨。

【中國口罩】比利時稱300萬個FFP2中國口罩全不合格 中國使館：正核實事件

【中國口罩】從中國採購200萬個不合醫用口罩　芬蘭官員辭職

報道引述供應商、仲介業者說法指出，中國4月以確保醫療產品品質為由頒布出口新規，導致新困難。美國國務院本周發出的備忘錄表示，中國新政策打亂全球防疫亟需的醫療產品供應鏈。

美國伊利諾州統籌醫療物資採購的副州長密契爾（Christian Mitchell）說，多家廠商告訴他，中國出貨預計延後6到10天，「沒有適當防護裝備，我們的醫護人員每天都暴露在危機中，形同醫療體系與加護病房這艘大船的新漏洞」。

【中國口罩】中國查處1120萬件不合格出口防疫物資 包括994萬個口罩

【中國口罩】內地網商曝口罩產業亂象　有口罩甚至黏有死蒼蠅

3M表示，已收到從中國出貨的物資，正想辦法拿到更多，但可供運貨的飛機比往常少。珀金埃爾默則說，正與中國政府協調病毒檢驗試劑組通關事宜。

中國生產全球超過4成口罩、手套、護目鏡、面罩、醫用防護衣

全球對中國製醫療物資仰賴甚深。根據華府智庫皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics），中國生產全球超過4成的口罩、手套、護目鏡、面罩、醫用防護衣。

【肺炎疫情】德衛生部長：全球搶購中國口罩  有人大打出手

【肺炎疫情】工信部：已向國外供應1.8萬呼吸機 但滿足全球需要不現實

報道援引知情人士說法指出，過去數周，美國駐中國外交人員成立工作小組，協助美國廠商、各州與聯邦政府採購及運送口罩、手套與呼吸器等醫療物資。

新冠肺炎全球大流行後，中國運用強大製造能量向疫情嚴重國家出口關鍵醫療物資，但歐洲部份國家卻一度指收到的口罩、防護衣等產品品質不良。

【口罩供應】10億個，THX～法國買天量中國口罩應急

口罩呼吸機馳援歐美 中方欲「雪中送炭」修補西方關係

根據中方此前回應，部份國家疑是向不合出口資格的中國供應商，採購了有關物品。

中國隨後加強相關物資出口管制，即使產品在美國食品暨藥物管理局（FDA）登記有案，還須取得中國國家藥品監督管理局認證標章，海關才會放行。中國上週增添另一道障礙，特定類型防護裝備和呼吸器、口罩等物資須經過額外檢查才能出口。

據報導，GE呼吸器採用的印刷電路板因中國新規造成混淆，卡在倉庫5天，導致美國威斯康辛州的呼吸器產線可能因零件不足而被迫停工。經多天協商，這批印刷電路板總算於12日從上海運往美國。

【中國呼吸機】全球瘋搶中國製呼吸機   1小時漲價幾萬「炒家」發大財

【中國呼吸機】內媒：全球搶購中國製呼吸機　訂單排到6月後

責任編輯：費風

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