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【新冠肺炎】英外相藍韜文：中國將須回答疫情如何爆發 

國情動向 09:39 2020/04/17

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新冠肺炎疫情最先在中國湖北武漢爆發，外界持續關注疫情是如何出現。英國外相藍韜文（Dominic Raab）周四（16日）表示，疫情結束後，與中國的關係無法再「一如往常」，中國將必須回答疫情如何爆發等尖銳問題。

藍韜文在倫敦的新聞發布會上稱，絕對需要進行非常非常深入的事後評估，包括疫情爆發的問題，而評估需要由科學來推動。

被問到未來可能與中國「算賬」時，藍韜文稱，「毫無疑問，在這場危機後，不能像什麼事都沒發生一樣一切照常，我們將不得不提出一些尖銳問題，比如疫情是如何爆發的，以及疫情如何原本能夠更早地阻止住。」

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另他補充，這場流行病已經顯示國際合作的價值，而英國在撤僑和採購方面，與中國開展了良好合作。

值得注意的時，鑒於中國對疫情的處理，英國執政保守黨中越來越多的高級成員，呼籲重新設定與中國的關係。

中方此前一直表示，新冠肺炎疫情發生以來，中國始終本著公開、透明、高度負責的態度，及時向國內外通報疫情信息。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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