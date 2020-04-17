【全球大流行】馬克龍稱中國處理疫情時 發生不為外界所知的事

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周四表示，中國在處理新冠病毒疫情中存在灰色地帶。馬克龍對英媒表示，顯然發生了一些「我們並不知道的事情」。

中國外交部發言人趙立堅回應稱，新型肺炎疫情在全球蔓延，這個時候人命關天，救人要緊，各國當務之急是團結抗疫，討論制度優劣、搞模式之爭，無補於事。

法新社報道，馬克龍接受英國《金融時報》訪問時，針對中國應對新冠疫情危機的方式表示，不會天真的認同中國處理新冠疫情的方式強有力得多，「很明顯發生了些什麼我們並不了解，我們並不知情。」

周四晚間，愛麗舍宮對馬克龍的上述訪談做了細緻的解釋，強調在民主國家，疫情處理以及管控危機都是透明的，都要進行公開辯論，這不是控制言論自由的政體的情形。因此，認為民主國家處理危機比較差的説法是錯誤的，恰恰相反，因為透明、信息自由是保障更有效率的王牌。

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分析指出，馬克龍對中國抗疫方式的保留態度表達得相當清晰，很明顯地與稍早時候倫敦以及華盛頓相關的立場關聯起來。美國總統特朗普一直指摘北京從一開始就隱瞞了病毒在中國傳播的嚴重性，並在周二宣佈凍結美國對世界衛生組織提供的資助，指摘世衛偏袒中國的立場。

中方此前一直表示，新冠肺炎疫情發生以來，中國始終本著公開、透明、高度負責的態度，及時向國內外通報疫情信息。

另一方面，國家主席習近平昨晚與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話。普京在通話中表示，中國政府和中國人民團結一心，在防控新冠肺炎疫情方面取得重要成效，並正在向世界上很多國家抗擊疫情提供支持和幫助。

他指出，疫情發生以來，俄中兩國始終團結合作，相互支持，體現了俄中關係的戰略性和高水平。一些人試圖在病毒源頭問題上抹黑中方的做法不可接受。俄方願繼續同中方加強抗疫等各領域交流合作，密切在聯合國等框架內溝通配合。

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責任編輯：游昊雲

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