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【中國經濟】内地3月規模以上工業增加值跌1.1% 好過預期（更新版）

經濟脈搏 10:07 2020/04/17

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3月份，内地規模以上工業增加值同比實際下降1.1%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比原預計的跌7.3%佳，降幅比1—2月份收窄12.4個百分點。從環比看，3月份，規模以上工業增加值比上月增長32.13%。一季度，規模以上工業增加值同比下降8.4%。

 

分三大門類看，3月份，採礦業增加值同比增長4.2%，1—2月份為下降6.5%；製造業下降1.8%，降幅收窄13.9個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降1.6%，降幅收窄5.5個百分點。

 

分經濟類型看，3月份，國有控股企業增加值同比下降2.5%；股份制企業下降0.2%，外商及港澳台商投資企業下降5.4%；私營企業下降0.5%。

 

【中國GDP】統計局：國際疫情蔓延 經濟面臨新困難 全國沒發生大規模裁員

 

【中國經濟】内地3月社會消費品零售總額跌15.8% 遜預期的跌10%

 

分行業看，3月份，41個大類行業中有16個行業增加值保持同比增長。農副食品加工業下降4.8%，紡織業下降5.5%，化學原料和化學製品製造業增長0.7%，非金屬礦物製品業下降4.5%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長4.1%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長2.8%，通用設備製造業下降5.4%。

 

專用設備製造業下降2.2%，汽車製造業下降22.4%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長0.5%，電氣機械和器材製造業下降0.4%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長9.9%，電力、熱力生產和供應業下降1.7%。

 

分地區看，3月份，東部地區增加值同比下降0.7%，中部地區下降0.8%，西部地區增長4.3%，東北地區下降7.1%。分產品看，3月份，612種產品中有227種產品同比增長，包括有色金屬、平板玻璃、集成電路，而汽車銷量卻只有146.1萬輛，下降43.0%，其中新能源汽車6.4萬輛，下降43.9%。

 

3月份，工業企業產品銷售率為95.0%，比上年同月下降4.1個百分點；工業企業實現出口交貨值10307億元，同比名義增長3.1%。

 

責任編輯：游昊雲

 

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