【中國經濟】内地首季固定資產投資跌16.1% 遜預期（更新版）

1—3月份，全國固定資產投資（不含農戶）84145億元（人民幣，下同），同比下降16.1%，比原預期的跌15.1%差，降幅比1—2月份收窄8.4個百分點。其中，民間固定資產投資47804億元，下降18.8%，降幅收窄7.6個百分點。從環比速度看，3月份固定資產投資（不含農戶）增長6.05%。

分產業看，第一產業投資1643億元，同比下降13.8%，降幅比1—2月份收窄11.8個百分點；第二產業投資25253億元，下降21.9%，降幅收窄6.3個百分點；第三產業投資57249億元，下降13.5%，降幅收窄9.5個百分點。

第二產業中，工業投資同比下降21.1%，降幅比1—2月份收窄6.4個百分點。其中，採礦業投資下降3.2%，降幅收窄0.6個百分點；製造業投資下降25.2%，降幅收窄6.3個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長2.0%，1—2月份為下降6.4%。

【中國GDP】統計局：國際疫情蔓延 經濟面臨新困難 全國沒發生大規模裁員

【中國經濟】内地3月社會消費品零售總額跌15.8% 遜預期的跌10%

第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比下降19.7%，降幅比1—2月份收窄10.6個百分點。其中，水利管理業投資下降13.6%，降幅收窄14.9個百分點；公共設施管理業投資下降20.5%，降幅收窄11.6個百分點；道路運輸業投資下降17.5%，降幅收窄11.4個百分點；鐵路運輸業投資下降28.6%，降幅收窄3.1個百分點。

分地區看，東部地區投資同比下降12.3%，降幅比1—2月份收窄7.9個百分點；中部地區投資下降27.8%，降幅收窄4.9個百分點；西部地區投資下降10.8%，降幅收窄14.2個百分點；東北地區投資下降14.2%，降幅收窄4.7個百分點。

分登記註冊類型看，內資企業投資同比下降16.3%，降幅比1—2月份收窄8.5個百分點；港澳台商企業投資下降13.0%，降幅收窄10.4個百分點；外商企業投資下降9.0%，降幅收窄7.0個百分點。

【中國經濟】内地首季固定資產投資跌16.1% 遜預期的跌15.1%

【中國經濟】内地3月規模以上工業增加值跌1.1% 好過預期的跌7.3%（更新版）

【中國口罩】中方加強防疫物資出口檢驗 美國恐沒N95口罩使用

【中國經濟】內地首季GDP按年跌6.8% 創有紀錄以來首次負增長

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC