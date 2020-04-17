【中國經濟】内地3月社會消費品零售總額跌15.8% 餐飲收入跌46.8%（更新版）

3月份，社會消費品零售總額26450億元（人民幣，下同），同比下降15.8%（扣除價格因素實際下降18.1%，以下除特殊說明外均為名義增長）， 比原預期的跌10%差，降幅比1—2月份收窄4.7個百分點。

1—3月份，社會消費品零售總額78580億元，同比名義下降19.0%。其中，除汽車以外的消費品零售額72254億元，下降17.7%。按經營單位所在地分，3月份，城鎮消費品零售額22974億元，同比下降15.9%，降幅比1—2月份收窄4.8個百分點；鄉村消費品零售額3476億元，下降15.1%，降幅比1—2月份收窄3.9個百分點。

1—3月份，城鎮消費品零售額67855億元，同比下降19.1%；鄉村消費品零售額10725億元，下降17.7%。

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按消費類型分，3月份，商品零售24618億元，同比下降12.0%，降幅比1—2月份收窄5.6個百分點；餐飲收入1832億元，下降46.8%，降幅比1—2月份擴大3.7個百分點。1—3月份，商品零售72553億元，同比下降15.8%；餐飲收入6026億元，下降44.3%。

按零售業態分，1—3月份限額以上零售業單位中的超市零售額同比增長1.9%，百貨店、專業店和專賣店分別下降34.9%、24.7%和28.7%。

1—3月份，全國網上零售額22169億元，同比下降0.8%，降幅比1—2月份收窄2.2個百分點。其中，實物商品網上零售額18536億元，增長5.9%，占社會消費品零售總額的比重為23.6%；在實物商品網上零售額中，吃類和用類商品分別增長32.7%和10.0%，穿類商品下降15.1%。

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責任編輯：游昊雲

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