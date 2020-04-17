【中國GDP】統計局：國際疫情蔓延 經濟面臨新困難 全國沒發生大規模裁員

上一篇文章
【中國GDP】統計局：中國今明年經濟平均增長5%以上
受新冠肺炎疫情衝擊，內地首季GDP按年萎縮6.8%，差過市場預期，是有紀錄以來首次出現負增長；投資、工業、消費數據亦繼續錄得負增長。
國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，一季度，在新冠肺炎疫情衝擊下，中國經濟社會大局保持穩定。同時也要看到，當前國際疫情持續蔓延，世界經濟下行風險加劇，不穩定不確定因素顯著增多，防範疫情輸入壓力不斷加大，復工復產和經濟社會發展面臨新的困難和挑戰。
3月全國城鎮調查失業率下降
國家統計局今日公布經濟數據：
【中國經濟】內地首季GDP按年跌6.8% 創有紀錄以來首次負增長
【中國經濟】内地3月社會消費品零售總額跌15.8% 遜預期的跌10%
【中國經濟】内地首季固定資產投資跌16.1% 遜預期的跌15.1%
毛盛勇稱，下一步，將加大力度落實復工復產復市復業政策，著力保障和改善民生，堅持在常態化疫情防控中，加快推進生產生活秩序全面恢復，確保實現決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務。
他又補充，中國沒有發生大規模裁員的情況，產業沒有受到特別大的影響。
據國家統計局，全國城鎮調查失業率有所下降，就業形勢總體穩定。3月，全國城鎮調查失業率為5.9%，比2月下降0.3個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.7%，與上月持平。
責任編輯：伍樂