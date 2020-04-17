【中國GDP】統計局：國際疫情蔓延 經濟面臨新困難 全國沒發生大規模裁員

受新冠肺炎疫情衝擊，內地首季GDP按年萎縮6.8%，差過市場預期，是有紀錄以來首次出現負增長；投資、工業、消費數據亦繼續錄得負增長。

國家統計局新聞發言人毛盛勇表示， 一季度，在新冠肺炎疫情衝擊下，中國經濟社會大局保持穩定。 同時也要看到，當前國際疫情持續蔓延，世界經濟下行風險加劇，不穩定不確定因素顯著增多，防範疫情輸入壓力不斷加大，復工復產和經濟社會發展面臨新的困難和挑戰。

3月全國城鎮調查失業率下降

國家統計局今日公布經濟數據：

第一季GDP按年下降6.8%，預期-6.5%

3月規模以上工業增加值同比按年下降1.1%，預估-7.3%，前值-13.5（1-2月，下同）

1-3月規模以上工業增加值按年下降8.4%

3月社會消費品零售總額按年下降15.8%，預估-10%，前值-20.5%

1-3月社會消費品零售總額按年下降19％

1-3月全國固定資產投資按年下降16.1%，預估-15.1%，前值-24.5%

【中國經濟】內地首季GDP按年跌6.8% 創有紀錄以來首次負增長

【中國經濟】内地3月社會消費品零售總額跌15.8% 遜預期的跌10%

【中國經濟】内地首季固定資產投資跌16.1% 遜預期的跌15.1%

毛盛勇稱， 下一步，將加大力度落實復工復產復市復業政策，著力保障和改善民生，堅持在常態化疫情防控中，加快推進生產生活秩序全面恢復，確保實現決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務。

他又補充，中國沒有發生大規模裁員的情況，產業沒有受到特別大的影響。

據國家統計局，全國城鎮調查失業率有所下降，就業形勢總體穩定。3月，全國城鎮調查失業率為5.9%，比2月下降0.3個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.7%，與上月持平。

責任編輯：伍樂

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