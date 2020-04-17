  • 26°C
香港時間 : 2020417日 (五) 12:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國GDP】統計局：國際疫情蔓延 經濟面臨新困難 全國沒發生大規模裁員

經濟脈搏 10:46 2020/04/17

分享：

受新冠肺炎疫情衝擊，內地首季GDP按年萎縮6.8%，差過市場預期，是有紀錄以來首次出現負增長；投資、工業、消費數據亦繼續錄得負增長。

國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，一季度，在新冠肺炎疫情衝擊下，中國經濟社會大局保持穩定。同時也要看到，當前國際疫情持續蔓延，世界經濟下行風險加劇，不穩定不確定因素顯著增多，防範疫情輸入壓力不斷加大，復工復產和經濟社會發展面臨新的困難和挑戰。

3月全國城鎮調查失業率下降

國家統計局今日公布經濟數據：

  • 第一季GDP按年下降6.8%，預期-6.5%
  • 3月規模以上工業增加值同比按年下降1.1%，預估-7.3%，前值-13.5（1-2月，下同）
  • 1-3月規模以上工業增加值按年下降8.4%
  • 3月社會消費品零售總額按年下降15.8%，預估-10%，前值-20.5%
  • 1-3月社會消費品零售總額按年下降19％
  • 1-3月全國固定資產投資按年下降16.1%，預估-15.1%，前值-24.5%

【中國經濟】內地首季GDP按年跌6.8% 創有紀錄以來首次負增長

【中國經濟】内地3月社會消費品零售總額跌15.8% 遜預期的跌10%

【中國經濟】内地首季固定資產投資跌16.1% 遜預期的跌15.1%

毛盛勇稱，下一步，將加大力度落實復工復產復市復業政策，著力保障和改善民生，堅持在常態化疫情防控中，加快推進生產生活秩序全面恢復，確保實現決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務。

他又補充，中國沒有發生大規模裁員的情況，產業沒有受到特別大的影響。

據國家統計局，全國城鎮調查失業率有所下降，就業形勢總體穩定。3月，全國城鎮調查失業率為5.9%，比2月下降0.3個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.7%，與上月持平。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

經濟 疫情 裁員 零售 國家統計局 固定資產投資 GDP 規模以上工業 工業增加值 社會消費品零售總額

上一篇文章

【中國GDP】統計局：中國今明年經濟平均增長5%以上

下一篇文章

【中國經濟】内地首季固定資產投資跌16.1% 遜預期（更新版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中國經濟】商務部：經濟全球化現回頭浪 但未有大規模外資撤離
【中國經濟】商務部：經濟全球化現回頭浪 但未有大規模外資撤離
【中國經濟】廣州Hermès店重開即日買爆 顯示消費V形反彈？
【中國經濟】廣州Hermès店重開即日買爆 顯示消費V形反彈？
疫情下穩外貿外資 廣交會將於6月15至24日在網上舉辦
疫情下穩外貿外資 廣交會將於6月15至24日在網上舉辦
【中國經濟】人行：將通過定向降準、再貸款等 引導信貸資金支持實體經濟
【中國經濟】人行：將通過定向降準、再貸款等 引導信貸資金支持實體經濟
【中國經濟】觀望首季GDP明公布 滬指縮量收升0.3%
【中國經濟】觀望首季GDP明公布 滬指縮量收升0.3%
【世衛撥款】世衛譚德塞回應美國中止資助：我們只聚焦救人
【世衛撥款】世衛譚德塞回應美國中止資助：我們只聚焦救人