【中國GDP】國家統計局派定心丸　滬指半日升0.9%

內地首季國內生產總值（GDP）有紀錄以來首錄負增長，按年下降6.8%遜預期，惟國家統計局大派定心丸，稱3月份主要經濟指標明顯改善，隨着復工復產加快統籌推進，第二季經濟表現會明顯好於第一季。

A股今日低開高走，臨近中午收市升幅擴大，上證指數半日收報2845點，升25點或0.89%，最高見2848點，成交1622億元（人民幣，下同）。深成指亦升143點或1.37%，以半日高位收報10614點，成交2852億元。創業板指升勢更凌厲，半日收報2046點，升38點或1.92%。

各板塊普遍向好，芯片、集成電路等半導體材料板塊領漲；惟黃金板塊大幅下挫，醫藥股偏軟。

【中國GDP】統計局：中國今明年經濟平均增長5%以上

【中國經濟】內地首季GDP按年跌6.8% 創有紀錄以來首次負增長

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值得注意的是，除了一季度經濟數據外，A股市場也即將步入上市公司公布一季度業績的高峰期，疫情對相關公司的業績逐漸體現，市場上行壓力較大。市場觀望情緒依然比較濃厚，兩市成交並未出現明顯放量，但北向資金持續淨流入，半日淨流入額超70億元。

觀望情緒濃 成交未見明顯放量

海通證券指出，從技術角度上判斷，需要做好再次下跌的準備，尤其是像中國平安這類藍籌股，被長期均線持續遏制，始終未能放量突破，即使是表現最強的創業板指數也仍然被60日線阻擋，短期不宜太樂觀。

中原證券認為，近期滬指繼續圍繞2800點窄幅波動的可能性較大，需要繼續密切關注境外疫情的發展情況，歐美股市的方向選擇，以及國內監管層提振經濟的政策措施推進情況等。

消息方面，除內地公布第一季GDP增長首現萎縮，以及一籃子經濟數據，據報道，華為計劃將內部設計芯片的生產工作，從台積電逐步轉移到中芯國際來完成，以應對美國將來出台的限制措施，市場情緒認為，這一舉措或將對台積電造成直接影響。

責任編輯：馬佩君

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