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【新冠肺炎】武漢指醫院漏報 修訂疫情數據增多1290患者死亡

社會熱點 11:24 2020/04/17

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湖北武漢爆發新冠肺炎疫情以來，外界對疫情數字及信息透明度一直存在疑問。武漢當局今日通報調整疫情數據，分別多325宗確診及1290人死亡，而數據有差異的原因是救治高峰期間，有遲報、漏報和誤報現象，而死亡病例信息登記不全，有重報、誤報情況。

據武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部通報，截至昨日（16日），確診病例核增325例，累計確診病例數訂正為50,333例；確診病例的死亡病例核增1,290例，累計確診病例的死亡數訂正為3,869例。

通報指出，出現數據差異主要有4個原因

一、疫情早期病人激增，導致醫療資源擠兌，收治能力嚴重不足，有些患者沒有入院治療，在家中病亡

二、在救治高峰期，醫院超負荷運轉，醫務人員忙於救治，客觀上存在遲報、漏報和誤報現象

三、由於收治患者的定點醫療機構快速增加，既有部屬、省屬、市屬和區屬醫院，也有企業、民營醫院和方艙醫院等，少數醫療機構未能及時與大疫情網對接、報送信息

四、有些死亡病例信息登記不全，存在重報、誤報情況

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武漢疫情防控指揮部表示，為確保全市疫情信息公開透明、數據準確，專門成立涉疫大數據與流行病學調查組，組織市衛健、疾控、公安、民政、司法、統計等部門，線上對武漢市疫情防控大數據信息系統、市殯葬信息系統、市醫政醫管新冠肺炎信息系統、市新冠肺炎病毒核酸檢測系統中的病例，進行比對。

同時，對所有涉疫地點數據全採集，包括發熱門診、醫院、方艙、隔離點、涉疫社區，以及公安、司法、民政等部門管轄的監所、養老機構等特殊場所，對所有病例個人信息全採集，通過醫療機構、街道社區、基層派出所、患者所在單位及家屬，逐人排查核對。

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責任編輯：伍樂

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