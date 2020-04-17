【新冠肺炎】武漢指醫院漏報 修訂疫情數據增多1290患者死亡

湖北武漢爆發新冠肺炎疫情以來，外界對疫情數字及信息透明度一直存在疑問。武漢當局今日通報調整疫情數據，分別多325宗確診及1290人死亡，而數據有差異的原因是救治高峰期間，有遲報、漏報和誤報現象，而死亡病例信息登記不全，有重報、誤報情況。

據武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部通報，截至昨日（16日），確診病例核增325例，累計確診病例數訂正為50,333例；確診病例的死亡病例核增1,290例，累計確診病例的死亡數訂正為3,869例。

通報指出，出現數據差異主要有4個原因：

一、疫情早期病人激增，導致醫療資源擠兌，收治能力嚴重不足，有些患者沒有入院治療，在家中病亡 二、在救治高峰期，醫院超負荷運轉，醫務人員忙於救治，客觀上存在遲報、漏報和誤報現象 三、由於收治患者的定點醫療機構快速增加，既有部屬、省屬、市屬和區屬醫院，也有企業、民營醫院和方艙醫院等，少數醫療機構未能及時與大疫情網對接、報送信息 四、有些死亡病例信息登記不全，存在重報、誤報情況

【中美關係】美國情報機構稱中國隱瞞疫情 特朗普：中方數字似乎有點樂觀

【中美關係】美方指中國隱瞞疫情 華春瑩一口氣10分鐘這樣回應

【新冠肺炎】回應有冇瞞疫情？胡錫進：中國沒空間搞嚴重數據造假 西方輿論無恥

【肺炎疫情】中國被指隱瞞疫情 世衛反駁：各國數據基於科學證據

【新冠肺炎】駐意大使：指責中方隱瞞疫情是包藏禍心

武漢疫情防控指揮部表示，為確保全市疫情信息公開透明、數據準確，專門成立涉疫大數據與流行病學調查組，組織市衛健、疾控、公安、民政、司法、統計等部門，線上對武漢市疫情防控大數據信息系統、市殯葬信息系統、市醫政醫管新冠肺炎信息系統、市新冠肺炎病毒核酸檢測系統中的病例，進行比對。

同時，對所有涉疫地點數據全採集，包括發熱門診、醫院、方艙、隔離點、涉疫社區，以及公安、司法、民政等部門管轄的監所、養老機構等特殊場所，對所有病例個人信息全採集，通過醫療機構、街道社區、基層派出所、患者所在單位及家屬，逐人排查核對。

【中美角力】特朗普：調查武漢實驗室有否洩病毒 中國外交部回應（第二版）

【中美角力】美卿防長齊施壓 籲中國完全透明分享疫情信息

【全球大流行】中國代表致函聯合國 自讚公開透明應對疫情

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品