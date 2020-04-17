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【中國GDP】統計局：中國今明年經濟平均增長5%以上

經濟脈搏 11:33 2020/04/17

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內地首季國內生產總值（GDP）有紀錄以來首錄負增長，按年下降6.8%遜預期，國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，要平常心看待，3月份主要經濟指標明顯改善，料第2季經濟會明顯好於首季，中國未來兩年平均增長應該在5%以上。

毛盛勇表示，國際貨幣基金組織（IMF）最近根據當前國際疫情蔓延的態勢及當前全球經濟的表現，對全球經濟增長預期進行大幅度下調，預計全球經濟今年下降3%，中國增長1.2%，是少數預計為正增長的國家之一。

他指，IMF預料，中國明年經濟增長加快至9.2%。據他理解，中國今年及明年平均經濟增長應該在5%以上。中國經濟因為疫情影響帶來一些損失，一些經濟活動被壓抑，可能會在明年更好地釋放出來。

料第二季經濟明顯好於首季

關於二季度是否會成為拐點，他認為，從目前經濟運行情況來看，3月份比1-2月份明顯改善，這是一個基本判斷。3月經濟改善的趨勢應該能夠延續下去，特別是隨著復工復產加快統籌推進，更大力度的政策不斷出台，二季度表現會更好，所以二季度會明顯好於一季度，如果全球疫情控制比較好，下半年應該會比上半年更好，目標是力促全年經濟平穩運行和社會大局穩定。

至於會否定下今年增長目標，他指，按照慣例每年主要經濟發展目標，在兩會期間政府工作報告發布，但今年為了有效防控疫情，兩會推遲，目前不知道具體情況。

責任編輯：伍樂

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