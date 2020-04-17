【中國GDP】一季度GDP創紀錄負增長  北京如何實現「翻兩番」目標？

新冠肺炎疫情影響下，國家統計局今早公佈第一季度經濟數據，國民生產總值（GDP）按年下滑6.8%，略不及市場預期，為內地1992年有記錄以來首次出現負增長。分析認為，在強力復產復工動員下，生產端明顯改善，惟需求側仍面臨挑戰，二季度或將繼續保持負增長。

根據官方公佈數據，一季度工業增加值同比增速為-8.4%，但3月大幅縮窄至-1.1%。統計局發言人毛盛勇表示，隨企業復工復產進度加快，3月工業出產規模已經恢復至去年同期水平，且根據前期指標看，4月較3月又有明顯起色，下半年經濟運行將更加平穩。

需求疲弱 第二季或保持負增長

另一方面，一季度固定資產投資同比下降16.1%，3月社會消費品零售總額下降15.8%，均差過預期。這顯示雖然生產供應得到改善，但疫情令需求側嚴重收縮，且尚未見到緩和跡象。

【中國經濟】內地首季GDP按年跌6.8% 創有紀錄以來首次負增長

【中國經濟】内地3月社會消費品零售總額跌15.8% 遜預期的跌10%（更新版）

【中國經濟】内地首季固定資產投資跌16.1% 遜預期的跌15.1%（更新版）

【中國經濟】内地3月規模以上工業增加值跌1.1% 好過預期的跌7.3%（更新版）

中原銀行首席經濟學家王軍表示，全球疫情較內地滯後2個月蔓延，外需的衝擊會在二季度出現，若疊加內需萎縮，二季度能在零增長已是難得，持續負增長或為較大概率。

王軍認為，今年經濟政策要分為三類：

第一類為危機管理類，如現金補貼、消費券等普惠措施，加大對受困群體的救助，在啓動特別國債政策下，可以更大力度幫助企業和個人紓困 第二類為對沖需求下滑類，主要是防止樓市和股市兩個資本市場出現斷崖式下跌。他認為，當前房地產面臨需求下滑危險，防止斷崖下跌更甚於防止大漲，應以更堅決態度保持房地產穩定，避免「因城施策」成為空話 第三類刺激性措施，以財政為主加碼基建，他認為，此類措施應慎重進行，避免過度投資和無效投資帶來虛假繁榮

全面小康不能僅惟GDP論

在一季度創紀錄負增長情況下，決策層面臨是否維持此前「全面建成小康社會」目標的兩難選擇。根據此前測算，若完成較2010年GDP翻兩番目標，今年需保持5.3%以上經濟增速才能實現。根據市場普遍預測，今年全年經濟增速約在3%左右。央行貨幣政策委員馬駿此前曾表示，鑒於今年特殊情況，建議今年不設定具體GDP目標。

【中國GDP】統計局：中國今明年經濟平均增長5%以上

【中國經濟】3月外貿回暖 惟海外疫情蔓延 更大衝擊或二季度顯現

有北京智囊人士表示，雖然疫情衝擊是客觀現實，但完全退守小康社會的目標不符合中共執政風格，全面小康不能僅惟GDP論，應是一個涵蓋脫貧、生態、民生等多元化指標，若大多數指標已能夠達到，惟有個別指標因疫情的不可抗力滯後達標，也可理解為整體目標已經實現。

本報駐京記者：潘攀

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品