【中國GDP】内媒稱中央將再推組合拳振經濟 包括減稅降費增市場准入

《經濟參考報》引述消息報道，中央多部門正加快謀劃，在減稅降費、金融支持、市場准入等多方面將再出組合拳，地方層面也在加快推進政策落地。報道引述專家表示，隨著新一輪惠企大禮包加快落袋，市場主體活力有望得到更大激發。

中國企業聯合會研究部研究員劉興國表示，當前優化營商環境還有一些關鍵短板，其中金融服務短板仍較突出。要進一步解決企業融資難融資貴，需要加快發展完善金融基礎設施，包括發展中小銀行、增加更多直接融資供給、提升大型商業銀行服務中小微企業的意願等。

此外，劉興國表示，從降成本的角度看，目前還有一定空間。例如，可以進一步降低稅負，包括增值稅與企業所得稅；進一步深化要素市場改革，挖掘要素價格下降潛力。

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萬博新經濟研究院副院長、營商環境研究中心主任劉哲也指出，優化要素營商環境，針對企業最為關注、最為敏感的領域進行改革，企業的獲得感會更強。他指出，根據調研，企業對降低稅收與社保費用的關注度最高，對於人工成本的敏感性最強。

減稅降費、勞動要素市場改革是降成本的重要方面。進一步降低中小微企業的增值稅和所得稅，為受疫情沖擊較大的困難小微企業提供員工工資補貼，對於穩定企業持續經營的能力和預期具有重要意義。

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商務部研究院副研究員龐超然認為，還要繼續深化放管服改革，不斷降低制度性交易成本，「在大力推出改革措施的基礎上，各級政府還要重視執法力度和改革成效，把政策措施落到實處，切實解決企業訴求。」

值得注意，今日公佈的中國首季經濟增長按年收縮6.8%，是1992年有紀錄以來首次負增長。首季「三頭馬車」全部大幅下跌。官方表示，隨著復工復產加快推進，更大力度政策出台，相信第2季的經濟運行會明顯好過第1季。如果全球疫情控制較好，下半年經濟運行會比上半年明顯更好。

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責任編輯：游昊雲

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