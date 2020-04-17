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【世衛撥款】中國致函聯合國挺世衞領導抗疫 默克爾杜魯多齊撐WHO

國情動向 15:16 2020/04/17

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七國集團（G7）領導人周四（16日）召開視像會議商討新型冠狀病毒疫情，德國總理默克爾（Angela Merkel）及加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）均表態支持世界衛生組織（WHO），強調全球共同合作對抗新冠肺炎。

中國駐聯合國大使亦致函聯合國，重申支持世衞領導防疫，中方堅決反對任何試圖削弱世衛組織的行為，堅決反對把疫情標籤化、政治化和污名化的錯誤做法。

英媒指特朗普遭孤立　除美國齊撐世衛

美國總統特朗普14日宣布暫停對世衛提供資金後，作為輪任主席的美國在G7會議後發聲明稱，與會各國領袖集中討論世衛在應對大流行疾病方面，缺乏透明度和管理不善，呼籲世衞徹底改革。

不過，《衞報》報道，除特朗普外，其他G7領袖都支持世衞，特朗普慘被G7孤立。其中，默克爾會後透過發言人發聲明表示，唯有透過各國採取強而有力和協調的應對措施，才能夠戰勝當前危機，並稱德國將全力支持世衛組織。

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聲明並稱，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）提議5月初為資助新冠肺炎疫苗研究召開網絡認捐會議，梅克爾對此表示支持，還強調國際社會對幫助非洲抗擊疫情負有特別責任，應該對非洲國家迅速給予支持。

默克爾表態，對世衛組織的全力支持，並表示德國還將全力支持與應對疫情有關的其他國際合作項目，包括流行病防範創新聯盟和全球疫苗免疫聯盟等。

另外，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）也表示，現時需要國際協調以應對疫情，而世衛是各國合作及協調的重要部份，「我們承認有些質疑，但保持協作度過難關也很重要。」

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中方致函　反對任何試圖削弱世衛行為

世衛遭美國總統特朗普批評防疫不力並偏袒中國，中國常駐聯合國代表張軍同日致函聯合國大會主席、聯合國秘書長和各國代表，重申中國始終堅定支持聯合國和世界衛生組織發揮領導作用，積極協調國際社會合作抗擊疫情。

他並稱，在總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）帶領下，世衛組織秉持科學、客觀、公正立場，積極指導協助各國應對疫情，為抗疫國際合作作出重要貢獻。中方一直本著公開、透明、負責任態度，與世衛保持密切溝通合作，及時通報疫情信息，毫無保留與世衞和國際社會分享防控、治療經驗。

張軍在信中又強調在當前嚴峻形勢下，世衛的作用不可或缺，「中方堅決反對任何試圖削弱世衛組織的行為」。他說，病毒沒有國界，疫情不分種族，堅決反對把疫情標籤化、政治化和污名化的錯誤做法，亦是國際社會的普遍共識。

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責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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