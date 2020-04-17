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【肺炎疫情】武漢將發放規模5億元消費券 要上APP搶非人人有獎

國情動向 13:24 2020/04/17

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武漢宣布19日起投放總金額5億元（人民幣，下同）的消費券，但必須上APP搶券並非人人有獎，而且實為抵用性質，使用一張10元券需消費至少30元才能核銷。迄今内地已有17個省市區近50城推出消費券政策，金額從數百萬元到上億元不等，但絕大多數實質為與網絡電商合作的抵用券、酷碰券。

《湖北日報》報道，為活絡消費市場，支持全市商貿和文體旅遊行業復工復產復市，結合武漢市疫情防控要求，4月19日起至7月31日，武漢市政府將陸續向全體在漢人員投放5億元的「武漢消費券」，主要採取搶券和定向模式進行投放。

「武漢消費券」包含4大類：餐飲消費券、商場消費券、超市（便利商店）消費券和文體旅遊消費券。在漢人員（手機定位為準，不限定外來人員）必須上阿里巴巴（支付寶）、美團點評（美團、大眾點評）和騰訊（微信）3家企業的APP網絡平台上搶券，每週同時投放一次，並非人人有獎。

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官方宣稱，其間阿里巴巴、美團點評和騰訊3家企業也配合推出總價值約18億元的平台、機構和商戶消費券參與活動。武漢另外針對低保、特困和建檔立卡貧困人口設置約1800萬元的專用消費券，實行定向發放。

據報道，首期「武漢消費券」投放日期為4月19日至5月31日，面額為：餐飲消費券（10元、20元）；商場消費券（50元、80元）； 超市消費券（10元、20元）；文體旅遊消費券（50元、80元）。

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首期共有6次搶券機會，每次搶券時，只能選擇搶4類消費券中的一類；同一企業所屬平台，每次只能搶到1張券。首期「武漢消費券」實際消費金額必須滿足消費券面值3倍及以上才能核銷（如50元商場消費券，必須在商場實際消費150元及以上才能核銷）。因此，武漢消費券實為折抵1/3的抵用券。

據報道，「武漢消費券」可與電商平台、機構和商戶消費券疊加使用，每筆消費僅限使用一張消費券。消費券核銷時不找零、不變現，禁止倒買倒賣。

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責任編輯：游昊雲

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