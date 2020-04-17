【新冠肺炎】「非要零感染不現實」 鍾南山：疫情尚在控制不能摘口罩

內地新冠肺炎疫情趨緩，國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山昨稱，中國疫情仍在控制階段，不能夠完全不用口罩，但僅有少數、個別的病例不應妨礙復工復產，非要做到「零感染」是不現實的。

鍾南山等內地醫療專家周四（16日）通過視像會議與全球萬名臨床醫生進行連線，分享中國從無症狀者篩查、疑似診斷、確診患者治療、重症ICU方案到癒後檢測的經驗。

不應因少數、個別病例妨礙復工復產

談到抗疫經驗，鍾南山表示，內地防控疫情最成功就是上游預防策略， 一旦患者確診就需要進行居家隔離, 其密切接觸者也會被隔離, 進一步減少感染的人數，而控制社交距離、戴口罩, 也是比較成功的防控經驗方法。雖然目前防疫已取得一定成效，但疫情尚在控制階段，不能夠完全拋棄口罩。

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鍾南山又提到，復工復產時期防控非常重要，目前各地正有序推進復工復產，處於一個關鍵時期。

以前都是在家上課、辦公，現在復工復產復學意味接觸會增加，會帶來更多的危險。有個別輸入的病例是正常的，除非造成大規模疫情反彈，不然的話，僅有少數、個別病例不應該妨礙復工復產。

▲ 鐘南山稱，一些國家不應著急復工，政府也許要平衡經濟發展和防疫，健康應該是首要考慮的問題。

他認為，不能因為局部出現病例就影響復工復產復學的進程，否則將對經濟和人民生活產生很大的傷害。

我們還是要堅持往前走，復工復產復學過程中出現幾個感染，馬上就隔離、採取相應的防控措施，就不會繼續傳播，不會爆發。有個別的感染我不覺得奇怪，非要把它搞到全部都是『零』，我覺得不現實。

一半無症狀感染者沒有出現發燒

鍾南山強調，新冠肺炎疫情正在全世界範圍內傳播，國外很多國家都有確診病例。假如不採取入境人員全覆蓋核酸檢測、全覆蓋的隔離，很難防控輸入病例在境內傳染，所以現在採取核酸檢測和隔離措施是非常需要的。

至於無症狀感染者，鍾南山表示約一半的無症狀感染者都沒有發燒，反而乏力、咳嗽更容易成為他們的首要症狀，大部分潛伏期是3至7日，最長的可能是14日。新型冠狀病毒可令患者肺部、心臟及腎臟受損，但對中樞神經傷害不太明顯。

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責任編輯：伍樂

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