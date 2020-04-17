  • 27°C
香港時間 : 2020417日 (五) 15:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】「非要零感染不現實」 鍾南山：疫情尚在控制不能摘口罩

社會熱點 14:04 2020/04/17

分享：

內地新冠肺炎疫情趨緩，國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山昨稱，中國疫情仍在控制階段，不能夠完全不用口罩，但僅有少數、個別的病例不應妨礙復工復產，非要做到「零感染」是不現實的。

鍾南山等內地醫療專家周四（16日）通過視像會議與全球萬名臨床醫生進行連線，分享中國從無症狀者篩查、疑似診斷、確診患者治療、重症ICU方案到癒後檢測的經驗。

不應因少數、個別病例妨礙復工復產

談到抗疫經驗，鍾南山表示，內地防控疫情最成功就是上游預防策略， 一旦患者確診就需要進行居家隔離, 其密切接觸者也會被隔離, 進一步減少感染的人數，而控制社交距離、戴口罩, 也是比較成功的防控經驗方法。雖然目前防疫已取得一定成效，但疫情尚在控制階段，不能夠完全拋棄口罩。

【中國經濟】復工數據立立亂  實際進度不容樂觀

【新冠肺炎】中國復工復產新難題  需看美國防疫進度

【肺炎疫情】內地戲院復工一周後 當局昨晚緊急叫停

鍾南山又提到，復工復產時期防控非常重要，目前各地正有序推進復工復產，處於一個關鍵時期。

以前都是在家上課、辦公，現在復工復產復學意味接觸會增加，會帶來更多的危險。有個別輸入的病例是正常的，除非造成大規模疫情反彈，不然的話，僅有少數、個別病例不應該妨礙復工復產。

鐘南山稱，一些國家不應著急復工，政府也許要平衡經濟發展和防疫，健康應該是首要考慮的問題。

他認為，不能因為局部出現病例就影響復工復產復學的進程，否則將對經濟和人民生活產生很大的傷害。

我們還是要堅持往前走，復工復產復學過程中出現幾個感染，馬上就隔離、採取相應的防控措施，就不會繼續傳播，不會爆發。有個別的感染我不覺得奇怪，非要把它搞到全部都是『零』，我覺得不現實。

一半無症狀感染者沒有出現發燒

鍾南山強調，新冠肺炎疫情正在全世界範圍內傳播，國外很多國家都有確診病例。假如不採取入境人員全覆蓋核酸檢測、全覆蓋的隔離，很難防控輸入病例在境內傳染，所以現在採取核酸檢測和隔離措施是非常需要的。

至於無症狀感染者，鍾南山表示約一半的無症狀感染者都沒有發燒，反而乏力、咳嗽更容易成為他們的首要症狀，大部分潛伏期是3至7日，最長的可能是14日。新型冠狀病毒可令患者肺部、心臟及腎臟受損，但對中樞神經傷害不太明顯。

【新冠肺炎】鍾南山讚香港防疫工作做得好 欣賞市民自覺 籲勿放鬆警惕

【新冠肺炎】鍾南山：新冠病毒基因突變 已非常適應在人體內生存

【肺炎疫情】鍾南山：部分歐美國家非真正封城 措施不奏效

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

相關文章

【肺炎疫情】鍾南山：堅持復工復產復課 有個別感染不奇怪 馬上隔離就不會爆發
2020/04/13
【肺炎疫情】鍾南山：堅持復工復產復課 有個別感染不奇怪 馬上隔離就不會爆發
【肺炎疫情】與SARS相比 鍾南山：中央政府這一次完全透明
2020/04/07
【肺炎疫情】與SARS相比 鍾南山：中央政府這一次完全透明
【肺炎疫情】搵鍾南山睇病掛號費1300元 網友認為十分值
2020/04/06
【肺炎疫情】搵鍾南山睇病掛號費1300元 網友認為十分值
【全球大流行】鍾南山暗批歐洲防疫不夠狠：群體免疫無用　喝咖啡也不行
2020/03/19
【全球大流行】鍾南山暗批歐洲防疫不夠狠：群體免疫無用　喝咖啡也不行
【肺炎疫情】鍾南山屢掀爭議 神話破滅？
2020/03/31
【肺炎疫情】鍾南山屢掀爭議 神話破滅？
疫情 鍾南山 口罩 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【台灣疫情】台灣連續第二日零新增確診 金曲獎延期至10月（不斷更新）

下一篇文章

新冠病毒耐熱能力超想像？ 法研究：在60℃高溫1小時仍能存活
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【蝗蟲災害】上海發現蝗蟲藏身貨物 中國6月恐進入蝗災高風險期
【蝗蟲災害】上海發現蝗蟲藏身貨物 中國6月恐進入蝗災高風險期
【新冠肺炎】武漢街頭驚現討伐方方大字報 文革又來了？
【新冠肺炎】武漢街頭驚現討伐方方大字報 文革又來了？
內地「多國渴望回歸中國」網文湧現 發文公司卻早已註銷
內地「多國渴望回歸中國」網文湧現 發文公司卻早已註銷
【新冠肺炎】腳上長痘 西班牙專家稱或是無症狀感染者早期預警
【新冠肺炎】腳上長痘 西班牙專家稱或是無症狀感染者早期預警
【新冠肺炎】瘟疫期兒童早餐只應吃蛋和奶　抗疫專家話你知點解？
【新冠肺炎】瘟疫期兒童早餐只應吃蛋和奶　抗疫專家話你知點解？
【中美角力】特朗普稱調查武漢實驗室　華郵：美官員2年前已多次到訪警告不安全
【中美角力】特朗普稱調查武漢實驗室　華郵：美官員2年前已多次到訪警告不安全