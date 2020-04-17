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【中藥療效】上海患者吃中藥後逾97%治癒 成功解決腸脹氣問題

社會熱點 14:53 2020/04/17

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上海市新冠肺炎中西醫結合救治新聞通氣會今午在上海市疾控中心舉行，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在會上指出，新冠肺炎病情較重的病人大都有腸脹氣，令病毒在腸道裡累積，而中醫專家則非常好地解決這問題。他更指出，在上海本土的病例，接近93%的病例用了中藥。而治癒率大概97.5%

張文宏說，這次新冠肺炎救治，相當一部分病人有腹瀉，比較重的病人大都有腸脹氣，這會造成病毒在腸道裡面累積，不能有效地排掉，影響腸道的微生態，這些是西醫的看法。而在其專家組中，中醫專家非常好地解決了這問題。

其中，有位老先生在治療中，曾出現5-6日大便不通，患者腹壓居高不下，服中藥後次日就大便通暢，各方面狀態穩定下來，在中西醫結合的救治之下，患者狀態越來越好，患者順利脫機、順利出院。

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據悉，在中醫治療方法上，根據輕症、重症或危重症等病人不同情況，中醫專家靈活採用口服、鼻飼、灌腸等不同給藥方法，使每個患者得到最佳個性化治療。

張文宏又指出，在上海本土的病例，接近93%的病例用了中藥。而治癒率大概97.5%，可見治療新冠肺炎中西醫並重很重要。此外，中醫藥對兒童患者救治具有獨特優勢。

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他表示，輕型、普通型兒童患者運用中藥調理，臨床顯示有較好效果。上海共收治兒童確診病例49名，25例患兒在救治中使用了中藥，其中2例患兒使用純中醫治療，他又提到，每天上午的查房，西醫結束後，中醫會再進去查房，「中西醫糅合，實現很好療效」。

上海市衛健委副主任張懷瓊透露，目前東南亞國家對傳統醫藥也很有興趣。馬來西亞衛生部門已約上海中醫藥管理局進行中醫連線，介紹上海中醫經驗實現更好療效。

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責任編輯：游昊雲

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